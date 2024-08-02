Milli Savunma Bakanlığı, haftalık basın bilgilendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantının sunumunu yapan Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, son bir haftada Irak ve Suriye’nin kuzeyinde 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. 1 Ocak’tan bu yana ise toplamda 1588 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirtti. Ayrıca, Irak’ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan bir PKK’lı teröristin Habur’daki hudut karakoluna teslim olduğunu duyurdu.

Toplantıda İsrail’in devam eden saldırıları da ele alındı. Aktürk, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarının sonucunda hayatını kaybeden Filistinli sayısının 40 bine yaklaştığını ve bölgede yaşayanların ciddi insani krizler yaşadığını ifade etti. Gazze’de hayatta kalanların yerlerinden edildiğini ve temel ihtiyaçlardan yoksun kaldığını belirten Aktürk, İsrail’in okullar, hastaneler ve diğer sivil altyapıları hedef aldığını vurguladı.

İsrail’in saldırılarını Yemen ve Lübnan’a yöneltmesinin, bölgedeki çatışmaları yayma ve istikrarsızlık riskini artırma potansiyeline dikkat çeken Aktürk, uluslararası toplumdan ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nden derhal ve koşulsuz ateşkes çağrısı yapıldığını ifade etti.