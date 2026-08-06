Olay, Sinanbey Mahallesi Leylak Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yakınları şahıstan haber alamayınca ve evin kapısının açılmaması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Eve gelen polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine camı kırarak içeri girdi.

Ekipler, şahsı asılı halde buldu. Polis tarafından ipten alınan şahıs, yapılan müdahalenin ardından hayati tehlike oluşturacak herhangi bir yara almadan kurtarıldı.

Şahıs, polis otosuyla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek sağlık kontrolünden geçirildi. Kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.