Otomobil motorlarından uçak kanatlarına, tıbbi protezlerden telefon kasalarına kadar birçok ürün CNC tezgâhlarında üretiliyor. CNC operatörü, teknik çizimi inceleyip ham maddeyi makineye yerleştiriyor ve bilgisayar üzerinden verdiği komutlarla parçanın milimetrik hassasiyetle işlenmesini sağlıyor.

10 Haber’in aktardığına göre CNC operatörü olmak için dört yıllık üniversite eğitimi şart değil. Lise mezunları, İŞKUR, halk eğitim merkezleri veya özel mesleki kurslarda verilen 3 ila 6 aylık sertifika programlarını tamamlayarak sektöre girebiliyor. İşverenler ise diplomadan çok el becerisine, ölçüm aletlerini kullanma yeterliliğine ve öğrenme isteğine önem veriyor. Birçok fabrika, deneyimi olmayan adayları da yetiştirmek üzere işe alıyor.

CNC operatörlerinin gelirleri tecrübe ve yetkinliğe göre değişiyor. Mesleğe yeni başlayanların aylık maaşı yaklaşık 45 bin ile 55 bin TL arasında olurken, 2 ila 5 yıl deneyimli ve makine ayarlarını yapabilen çalışanlar 70 bin ile 85 bin TL kazanabiliyor. CAD/CAM programlarını kullanabilen, çizim hazırlayıp makineye özel kod yazabilen kıdemli ustaların maaşları ise 90 bin TL’den başlayarak çalışılan fabrika ve sektöre göre 120 bin ile 150 bin TL seviyelerine kadar çıkabiliyor.