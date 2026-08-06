Gram altının satış fiyatı 6 bin 495 TL’ye yükselirken, çeyrek altın 10 bin 597 TL’den satılıyor.

Güncel alış ve satış fiyatları şöyle:

Gram altın: Alış 6 bin 399 TL, satış 6 bin 495 TL

22 ayar altın: Alış 5 bin 850 TL, satış 6 bin 73 TL

14 ayar altın: Alış 3 bin 511 TL, satış 4 bin 713 TL

Çeyrek altın: Alış 10 bin 418 TL, satış 10 bin 597 TL

Eski çeyrek altın: Alış 10 bin 290 TL, satış 10 bin 474 TL

Yarım altın: Alış 20 bin 837 TL, satış 21 bin 174 TL

Tam altın: Alış 41 bin 481 TL, satış 42 bin 205 TL