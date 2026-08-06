Olay, İnegöl'de bir sokakta gerçekleştirilen düğün eğlencesi sırasında meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen sürücü, plakasını kapattığı motosikletiyle defalarca patinaj çekerek yoğun duman oluşturdu. Çevrede çok sayıda vatandaşın bulunduğu sırada akrobatik hareketler de yapan sürücü, hem kendi canını hem de çevredekilerin güvenliğini tehlikeye attı.

O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, görüntülerin sosyal medyada paylaşılması üzerine vatandaşlar duruma tepki gösterdi.

Görüntüler üzerine inceleme başlatan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün kimliğinin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.