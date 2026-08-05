Kaza saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi.

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Mahmutesatbey caddesinde seyir halinde olan Sürücü Hüseyin G.(17) yönetimindeki 16 AYL 013 plakalı motorsiklet, Elmas sokaktan çıkan Sürücü Nahit B.(35) yönetimindeki 16 E 2903 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki yolcu Ahmet Y.(17) yaralandı.

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Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: MEHMET SEVİNÇ