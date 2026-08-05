Kaza saat 23.30 sıralarında Kemalpaşa mahallesi Mahmutesatbey caddesinde meydana geldi.

Mahmutesatbey caddesinde seyir halinde olan Sürücü Hüseyin G.(17) yönetimindeki 16 AYL 013 plakalı motorsiklet, Elmas sokaktan çıkan Sürücü Nahit B.(35) yönetimindeki 16 E 2903 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen motosikletten düşen sürücü ile arkasındaki yolcu Ahmet Y.(17) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.