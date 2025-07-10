Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Harekatı Bölgesinde 12 askerin şehit düştüğü mağara olayına ilişkin açıklamada bulundu.

"Köpekle keşif yapıldı, olumsuzluk tespit edilemedi"

Açıklamada, bölgedeki mağaralara yönelik operasyonların 1 Temmuz'da başladığı belirtilirken mağaralarda önce keşif köpekleriyle, ardından Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit ve İmha Timi marifetiyle birinci katta arama tarama faaliyeti icra edildiği aktarıldı.

Mağarada basamaklı ve kademeli bir yapıda ikinci bir kat daha olduğunun tespit edildiği vurgulandı ve olayın yaşandığı mağaraya yönelik operasyona ilişkin, "Olayın yaşandığı 6 Temmuz’da mağaraya girilmeden köpek ile tekrar keşif yapılmış, herhangi bir olumsuzluk tespit edilmemesi üzerine 3 grup hâlinde (6+4+2) aralıklarla toplam 12 personelimiz ile mağaraya girilmiştir" ifadeleri yer aldı.

Arkadaki TİM yardım istedi

Bir gün önce tespit edilen ikinci katın arama tarama faaliyeti esnasında önde ilerleyen askerlerin sendelemesi ve bayılmasının ardından arkadaki irtibat ve emniyet timinin dışarı çıkarak yardım istediği kaydedildi ve şu bilgiler verildi:

"Dışarıda bulunan 5 personel yardım çağrısı üzerine silah arkadaşlarını kurtarmak için derhal mağaraya girmiş, girenlerin bir kısmında da sendeleme ve bayılmalar olmuştur. Ardından dışarda bulunan 12 personelimiz ikişerli gruplar hâlinde mağaraya girmiş, gazdan etkilenen personeli dışarıya çıkarmaya çalışmıştır. En önde bulunan 7 silah arkadaşımız hariç gazdan etkilenen tüm personelimiz, arama tarama faaliyetinde görevli personelimizin fedakârlığıyla dışarı çıkarılmış ve derhâl hava yolu ile hastaneye sevk edilmiş, tüm müdahalelere rağmen 5 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur."

Açıklamada, AFAD ve Türkiye Taş Kömürü Kurumuna bağlı uzman arama kurtarma ekiplerinden destek talep edildiği de belirtildi.

"Mağaraya fanlarla oksijen basıldı"

MSB'nin açıklamasında, uzman ekipler tarafından yapılan ölçümlerde mağara içerisinde karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarına rastlandığı ve oksijen oranının yüzde 19’a düştüğünün tespit edilmesi üzerine mağaraya fanlarla oksijen basıldığı belirtildi. Oksijen seviyesinin yüzde 60’a çıkarılmasının ardından mağaraya giren Türkiye Taş Kömürü Kurumu uzman ekipleri, yaşamını yitiren 7 askerin naaşına ulaştı.

Gaz maskesi olmadığı iddiası yalanladı

Açıklamada, olayın ardından basında ve sosyal medyada tartışılan dört iddia yalanlandı. Yalanlananlar arasında askerlerin yanında gaz maskesi bulunmadığı iddiası da yer aldı.

Yalanlanan iddialar şu şekilde sıralandı:

- Gazdan etkilenen personelimizin tamamının aynı anda mağara içerisine girdiği,

- Görev teçhizatlarının eksik olduğu ve gaz maskelerinin olmadığı,

- Mağara içerisinde göçük meydana geldiği, tuzak olduğu, kimyasal gaz bulunduğu,

- Şarapnel ile şehit olan ya da yaralanan silah arkadaşımızın olduğu iddiaları tamamen asılsızdır.

Yaşanan olay için "istisnai, öngörülemez ve olağan dışı bir durum" denirken soruşturmanın devam ettiği ifade edildi:

"Ender rastlanan bu olay sonrası ek tedbirler alınacağından, gerekli derslerin çıkarılarak benzer acıların bir daha yaşanmaması için tüm süreçlerin titizlikle gözden geçirileceğinden kimsenin şüphesi olmamalıdır. Bahse konu olayla ilgili derhâl başlatılan idari tahkikat süreci devam etmekte, olay tüm yönleri ile ayrıntılı şekilde incelenmekte; mağara içerisinde bulunan karbonmonoksit, metan ve hidrojen sülfür gazlarının kaynağının tespitine insansız sistemlerin kullanılması da dâhil devam edilmektedir. Tahkikatın devam ettiği bu aşamada, kamuoyunun yalnızca resmî makamlardan yapılan açıklamalara itibar etmesi önem arz etmektedir. Yürütülen idari tahkikatın sonucu tamamlanmasını müteakip kamuoyu ile paylaşılacaktır."