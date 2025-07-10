Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve ‘İdil Biret’ adınıtaşıyan Muğla’nın ilk müzik festivali olma özelliğine sahip festivalin altıncısı, 18-21 Temmuz 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi 6. İdil Biret Müzik Festivali kapsamında, kariyerlerini başarıyla sürdüren dört müzisyen, Münif Akalın şefliğinde Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak.

İdil Biret Müzik Festivali’nin ilk konseri, 18 Temmuz Cuma günü saat 21.00’de Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği Sahnesinde düzenlenecek. Konserde genç piyanistler Deniz Oliveira Erdinç ve Ferhat Can Büyük solist olarak sahne alacak. Programda J.S. Bach’ın “Air”i ve “BWV 1055 La Majör Piyano Konçertosu” ile F. Chopin’in “Piyano Konçertosu No:1 mi minör” eserleri yer alacak.

FİNAL KONSERİ MARMARİS’TE

Festivalin kapanış konseri, 21 Temmuz Pazartesi günü saat 21.00’de Marmaris Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek. Kapanış konserinde Türkiye’nin önde gelen piyanistlerinden Emre Elivar ve Lal Karaalioğlu, Muğla Büyükşehir Belediyesi Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alacak. Konserde W.A. Mozart’ın “Don Giovanni Operası Uvertürü” ve “Piyano Konçertosu No:23” ile F. Chopin’in “Piyano Konçertosu No:2 Fa minör” eserleri seslendirilecek.

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl altıncısı düzenlenen İdil Biret Müzik Festivali'ne girişler ücretsiz olacak.