Milli Savunma Bakanlığı, Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (HAVELSAN) tarafından üretilen CN-235 uçağı tam uçuş simülatörünün, 40 bin saatlik başarılı uçuş sürecini tamamladığını gururla duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından paylaşılan bilgilere göre, yerli ve milli imkanlarla geliştirilen bu simülatör, üstün teknolojisi ve sağlam altyapısıyla dikkat çekiyor. MSB sosyal medya hesabı X'ten şu bilgilere yer verdi;

"Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu ilk tam uçuş simülatörü 40 bin saati başarıyla tamamladı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı bünyesindeki ilk uçuş simülatörü olma özelliğini taşıyan ve tamamen yerli ve millî imkânlarla üretilen, "CN-235 Uçağı Tam Uçuş Simülatörü"nde 40 bin saatlik uçuş süresi aşıldı. HAVELSAN tarafından yerli ve millî imkanlarla üretilen ve 24 Kasım 2006'da Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine alınan uçuş simülatörü dünyada sadece iki ülkede yer alıyor."