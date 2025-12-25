MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

SSK ve BAĞ-KUR emeklileri, 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon oranında zam alırken; memur ve memur emeklilerinin maaş artışı, toplu sözleşmeden kaynaklanan yüzde 11’lik zam ile buna eklenecek enflasyon farkı doğrultusunda belirleniyor.

ZAMLAR ENFLASYONA GÖRE BELİRLENECEK

Bu nedenle memur ve emekli maaş artışlarında enflasyon belirleyici rol oynuyor. Zira zam oranları enflasyon verilerine göre hesaplanacak. Peki, 5 aylık enflasyon oranı ne oldu?

5 AYLIK ENFLASYON YÜZDE 11.2

Enflasyon temmuzda 2.06, ağustosta 2.04, eylülde 3.23, ekimde 2.55, kasımda ise 0.87 gelmişti. Böylece 5 aylık enflasyon yüzde 11.2 oldu.

5 AYLIK ENFLASYONA GÖRE MEMUR VE EMEKLİ ZAMMI

5 aylık enflasyon verilerine göre SSK ve BAĞ-KUR emeklileri yüzde 11,2 zam alırken, memur ve memur emeklilerinin zammı yüzde 17,5 olarak kesinleşti.

GÖZLER 3 OCAK'TA

3 Ocak’ta Aralık ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla memur ve emekli zamları da netleşecek.

MERKEZ BANKASI'NDAN KRİTİK İPUCU

Milyonlar aralık ayı enflasyonunu merakla beklerken, Merkez Bankası memur ve emekli zammına ilişkin kritik bir ipucu verdi.

EKONOMİSTLERİN ARALIK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın Aralık ayı Piyasa Katılımcıları Anketi’ne katılan ekonomistler, Aralık ayında enflasyonun yüzde 1,08 artacağını öngörüyor.

6 AYLIK ENFLASYON YÜZDE KAÇ OLACAK?

Aralık ayında enflasyon 1.08 gelirse, 2025 yılı enflasyonu yüzde 31.14, 6 aylık enflasyon yüzde 12.4, 6 aylık enflasyon farkı ise 7.05 olacak.

MEMUR VE EMEKLİNİN OCAK ZAMMI

Buna göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin ocak zammı yüzde 12.4, memur ve memur emeklilerinin enflasyon farkı dahil zammı ise yüzde 18.82 olacak.