

Eski bakan ve AK Parti Artvin Milletvekili Faruk Çelik, Bursaspor'un kötü gidişatının olduğu döneme dikkat çekerek, o dönemde herhangi bir resmi görevinin bulunmamasına rağmen Bursalı olarak bu gidişatın doğru olmadığını söylediğini belirtti. Çelik, 2020'li yıllarda Bursaspor'un gidişatının alarm verdiğini açıkça dile getirdiğini ifade ederek, "Bursaspor bir şehir takımıdır, Bursa sahip çıkmazsa bu kulüp ayakta kalamaz" dedi. O dönemde düzenlenen toplantılardan güçlü bir birliktelik çıkmadığını aktaran Faruk Çelik, bunun sonucunda kulübün 3. Lig'e kadar düştüğünü hatırlattı.



"'Bursaspor bu badireden sizinle çıkabilir' dedim"

2024 yerel seçimlerinin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile bir araya geldiğini aktaran Çelik, görüşmede Bursaspor'un içinde bulunduğu çıkmazın açıkça konuşulduğunu söyledi. Bozbey'in, "Bursaspor bu badireden sizinle çıkabilir, güven ortamı ancak böyle oluşur" dediğini belirten Çelik, sürecin hesaplar görülmeden ilerlemeyeceğini vurguladı.



2 milyar borcun tasfiyesi başlı başına bir kitap konusu

Yapılan incelemelerde kulübün borcunun 2.2 milyar TL'yi aştığını açıklayan Faruk Çelik, "Bu borcun tasfiyesi başlı başına bir kitap konusudur. Son derece sorunlu bir yapıdan söz ediyoruz" dedi. Bu sürecin ancak şehrin topyekun sahiplenmesiyle aşılabileceğini vurgulayan Çelik, Bursa'da sağlanan birlikteliğin yeniden ayağa kalkmada belirleyici olduğunu belirtti.

Siyasi ayrımların bir kenara bırakıldığını vurgulayan Faruk Çelik, "Belediyeler, siyasi partiler, meclis el ele verdi. Mecliste AK Parti öncülük etti, CHP ve diğer partiler destek verdi. Gereken düzenlemeler sorunsuz şekilde geçti" açıklamasında bulundu.



Soma deplasmanındaki olaylara sert tepki

Çelik, Bursaspor yönetiminin tribünlerde küfürle mücadele konusunda ciddi hassasiyet gösterdiğini belirterek, taraftar dernekleriyle düzenli toplantılar yapıldığını ve kadın-aile katılımının artırıldığını söyledi. Soma deplasmanında yaşanan küfürlü tezahüratlara sert tepki gösteren Faruk Çelik, "Böyle bir misafirperverlik ortamı varken, Soma'da maç 3-0 devam ederken son dakikalarda ortaya çıkan bu tezahüratın hiçbir mantığı yok" şeklinde konuştu. Bu olayın provokasyon olduğunu savunan Çelik, "Bursaspor'un geçmişinde böyle bir şey yok. Son dönemde taraftarın ortaya koyduğu sorumlu duruş ve başarı ortadayken bunun kendiliğinden yaşandığını düşünmek mümkün değil. Bu açık bir provokasyondur" ifadelerini kullandı.

Küfre karşı herkesin net bir duruş sergilemesi gerektiğini söyleyen Faruk Çelik, geçmişte de siyasetçilere ve kamuoyuna bu konuda uyarılarda bulunduğunu, sözlerin çok dikkatli seçilesi gerektiğini, bir yanlış cümlenin stadyumlarda çok daha büyük sorunlara yol açabileceğini hatırlattı. Olayın ardından Bursaspor başkanı, kulüp yönetimi ve tüm Bursa şehrinin hedef alınmasıyla ilgili "İkinci bir provokasyon" olarak nitelendiren Çelik, "Bir yanlış varsa, hep birlikte karşısında durmamız gerekirken, ateşe benzin döker gibi Bursa'yı hedef göstermek kabul edilemez" dedi.

Faruk Çelik, Aliağa maçı öncesinde taraftar gruplarının küfre karşı ortak bildiriler yayımladığını ve sosyal medyada güçlü bir duruş sergilediğine dikkat çekerek, Aliağa maçında ortaya konan tavrın 'Biz buyuz' mesajı olduğunu söyledi.



"Küfre hayır, dostluğa evet"

Provokatörlerin hiçbir kulüple ya da renkle ilgisi olmadığını dile getiren Çelik, "Bunların takımı yok. Amaçları kaotik bir ortam oluşturmak. Kaos çıkarmak isteyenlere hiçbir kulüp fırsat vermemeli" diye konuştu. Tahriklere kapılmanın, farkında olmadan bu kişilerin ekmeğine yağ sürmek anlamına geldiğini belirten Faruk Çelik açıklamasının sonunda "Küfre hayır, dostluğa evet" diyerek net mesajını ortaya koydu. Çelik tüm kulüpleri ve taraftarlarını Fair-play çağrısıyla rakip takımı alkışlamaya, rakip taraftarı misafirperverlikle karşılamaya ve sahada kim daha iyi oynuyorsa onun kazanmasını olgunlukla karşılamaya davet etti.

Kaynak: İHA