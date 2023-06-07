Milli Savunma Bakanlığı, yeni Bakan Yaşar Güler'in adına açılan sosyal medya hesaplarına itibar edilmemesi gerektiğini belirterek, Bakan Güler'in faaliyetlerini bakanlığın resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebileceğini duyurdu.ANKARA (İGFA) - İngiliz istihbaratının başkanı Richard Moore sosyal medya hesabından Dışişleri Bakanı olarak atanan MİT eski Başkanı Hakan Fidan'ı tebrik etmek isterken Fidan'ın sahte twitter hesabını etiketlemesi gafı sonrasında bazı bakanlıklar bakanların sosyal medya hesapları ile ilgili paylaşımda bulunmaya başladı.



Bunlardan biri de Milli Savunma Bakanlığı oldu.

Bakanlık, yeni Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in şahsi sosyal medya hesabı bulunmadığını duyurarak, "Sayın Bakan adına açılmış hesaplar sahtedir ve itibar edilmemelidir" uyarısında bulunarak, Bakan Güler'in faaliyetlerini Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından takip edilebeceği ifadelerini kullandı.