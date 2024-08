Hangi Ülkenin: Tayvan

Kuruluş Tarihi: 1986

Resmi Sitesi: tr.msi.com

MSI Hakkında Bilgi

Uzun ismi Micro-Star International Co. Ltd (MSI) (Çince: 微星科技, “Micro-Star Technology”) 1986 yılında New Taipei’de kurulmuş olan Tayvanlı elektronik markasıdır. Dünyanın en büyük bilgi teknolojileri üretici firmaları arasında yer almaktadır. MSI şirketi 1986 yılında Tayvan’da kurulmuştur. Ülkemizde de çok fazla müşterisi olan bir markadır ve kalitesi sayesinde çok satış yapmayı başarmıştır.

MSI Hangi Ülkenin

Cevap: Tayan

MSI Ürünleri

Dizüstü Bilgisayarları

Gaming serisi

MSI’ın oyuncular için ürettiği yüksek performanslı bilgisayarlardır. Şu an üretimde olan GE, GX, GP, GS ve GT ve GTD serileridir.

Modeller

GE serisi: Dikdörtgen bir kasası bulunmaktadır. Donanım ve tasarım olarak ekran kartı haricinde normal bir dizüstü ile hemen hemen aynıdır. 3.Nesil i5 ve i7 işlemciler kullanır. Diğer modellere göre daha düşük özelliklere sahip olduğundan fiyatı da düşüktür. Yeni çıkan GE serisinde 4.Nesil i7 işlemciler kullanılmıştır. Ayrıca yeni GE70’in klavyesi mavi renkle ışıklandırılmıştır. En güncel modeli GE40 2OL’dir.

GX serisi: NB model kasası vardır. GX serisinde AMD işlemci ve ekran kartı kullanılmıştır. GX60 Hitman Edition, Hitman oyununun hediyeleriyle birlikte satılmaktadır. GX60 3BE ve GX70 3BE’de ise Hitman Edition’dan farklı olarak renkli ışıklandırmalı klavye bulunmaktadır. En güncel modeli GX60 3BE’dir.

GP serisi: Dikdörtgen ve alüminyum bir kasası vardır. Donanım olarak 4.Nesil i5-i7 işlemciler kullanılmıştır. GE serisine benzer bir tasarıma sahiptir.

GS serisi: Dikdörtgen bir ultrabook tasarımına sahiptir. Diğer serilerden oldukça farklıdır. Diğer serilerden klavye karakterleri, 4K Ultra HD ekran, çift turbo fanı ve diğer serilerden oldukça ince ve hafif oluşu GS serisini ayıran en önemli farktır. Üst düzey bir donanımı vardır. En güncel modeli GS70 STEALTH’tır.

GT serisi: NB kasaya sahiptir. GT serisi, Gaming Serisi dizüstülerin en üst düzey donanımlarına sahiptir. 3.Nesil ve 4.Nesil i7 işlemciler kullanılmıştır. Bu modelin dezavantajı yaklaşık 4KG ağırlığa sahip olmasıdır. Diğer modellerde eksik olan özelliklerin tümü bu modelde mevcuttur ve fiyatı diğerlerinden daha pahalıdır. GT60 2OD dünyanın 3K WQHD (2880×1620) çözünürlüğüne sahip ve NVIDIA Surround sistemli ilk dizüstü bilgisayarıdır. En güncel modeli GT60 2OD’dir.

GTD serisi: NB kasaya sahiptir. GT serisinin Dragon Edition modelidir. Kırmızı renkli ve ejderha damgalı bir kasası vardır. En üstün donanımlı MSI’lardır ve işlemci hızı 4 GHz civarıdır. Kutusunda Dragon Edition’a özel hediyeler bulunmaktadır.

MSI hangi ülkenin elektronik markasıdır