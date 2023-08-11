Mudanya 5. Kitap Fuarı; Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da 100. Yıla özel “Cumhuriyet ve Demokrasi” temasıyla başlıyor. 19-27 Ağustos tarihleri arasında Mütareke Meydanı ve İsmet İnönü Parkı’nda düzenlenecek olan kitap fuarı çerçevesinde 68 yayınevi ile 46 akademisyen, gazeteci-yazar ve siyasetçi Bursalı kitapseverlerle buluşacak.

Mudanya Belediyesi’nin Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) işbirliğiyle düzenlediği Mudanya Kitap Fuarı’nın beşincisi 19 Ağustos’ta Cumhuriyetin ön sözünün yazıldığı Mudanya’da 100. Yıla özel “Cumhuriyet ve Demokrasi” temasıyla başlıyor.

Fuarın ilk oturumunda, Onur Konuğu Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı Kurucusu, siyasetçi Güldal Mumcu olacak. Mumcu, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın, Gazeteci Barış Pehlivan ile birlikte Gazeteci Yüksel Baysal’ın moderatörlüğünde “100. Yılında Cumhuriyet’i Sonsuza Taşımak” söyleşisinde Bursalılarla buluşacak.

Cumhuriyetin, bir ülkenin yönetim şekli olarak halkın egemenliğine dayalı, demokratik ve laik bir yapıyı ifade ettiğine vurgu yapan Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, “Basın özgürlüğü ise demokratik bir toplumun olmazsa olmaz unsurlarından biridir ve bireylerin haber alma hakkını ve ifade özgürlüğünü garanti eder. Medyanın toplum üzerindeki denetim ve etkisi nedeniyle ‘dördüncü kuvvet’ olarak anılan basın, üç temel devlet erki yürütme, yasama ve yargıyı tamamlayan bir denge unsuru. Ülkemizin yetiştirdiği en önemli kalemlerden Uğur Mumcu’nun anısını yaşatan Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı adına bu yıl onur konuğumuz Güldal Mumcu olacak. Çünkü Mumcu gazeteciliğine sahip çıkmak, aynı zamanda demokrasiye sahip çıkmaktır. Cumhuriyetin 100. yılında halkı aydınlatmak, Cumhuriyeti ayakta tutmak gibi bir misyonu olan gazetecileri de onurlandıracağımız fuarımızda yine gazeteciliğin bedelini ödeyen Barış Pehlivan’ı da konuk edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Nice yıllar kültür, sanat, edebiyat demeye devam edeceğiz”

YAYKOOP Başkanı Elif Akkaya ise, “Cumhuriyetimizin 100. yılında gelenekselleşmiş Mudanya Kitap Fuarı’nın beşincisini yapmak büyük mutluluk. Edebiyat, insanlığın ortak hafızasıdır. Kitaplar sayesinde geçmişin izlerini sürer, farklı kültürleri anlar, yeni düşüncelerle tanışırız. Bu fuar, farklı yazarların ve yayınevlerinin eserleriyle zenginleşen geniş bir yelpazede kitapları bir araya getirerek, bu ortak hafızayı beslemeye ve büyütmeye hizmet ediyor. Yerel yönetimlerin kitap günlerini sürdürme kararlılığı ve devamlılığı adına gösterdikleri çabayı kutluyorum. Mudanya Belediyesi iş birliğinde nice yıllar kültür, sanat, edebiyat demeye devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.

Mudanya kültür, sanat ve edebiyata doyacak

Fuarda Ahmet Telli ve sanatçı Mehtap Meral, Türkiye Komünist Partisi Genel Sekreter Kemal Okuyan, Tunceli Belediye Başkanı Fatih Maçoğlu, SHP eski Genel Başkanı, önceki dönem Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve önceki dönem Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Karayalçın, Emekli Büyükelçi Ünal Çeviköz, Gazeteci Murat Yetkin, Yazar Ayşe Kulin, Tarih Vakfı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Öznur Alkan, İstanbul Gedik Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Prof. Dr. Süha Atatüre, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Gazeteci, yazar, insan hakları aktivisti Hacer Foggo ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre,

Gazeteci İsmail Arı, CHP Ankara Milletvekili Okan Konuralp ve TBMM Başkanvekili Gülizar Biçer Karaca, Gazeteci Yazarlar Sedef Kabaş, Özlem Gürses, Tuncay Mollaveyisoğlu, toplum bilimci akademisyen Emre Kongar, Gazeteci, yazar Zülal Kalkandelen Bursalılarla buluşacak.

Mudanya 5. Kitap Fuarı çerçevesinde söyleşilerin yanı sıra atölye etkinlikleri de planlanıyor. Çocuk ve gençlere yönelik atölye çalışmalarının yer alacağı fuarda Mudanya kültür ve sanata doyacak. Etkinlik çerçevesinde 26 Ağustos akşamı saat 21.00’de Mayaperest sahne alacak.

Mudanya 5. Kitap Fuarı “Myrleia’dan Mudanya’ya” oturumuyla 24 Ağustos Perşembe günü 19.00’da Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Derya Şahin ve Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Murat Cura’yı ağırlayacak.