Bursa'da Mudanya'nın Çağrışan Mahallesi'nde tarım arazisinde çıkan yangın ekiplerin erken müdahalesiyle büyümeden kontrol altına alındı.BURSA (İGFA) - Mudanya'nın kırsal mahallelerinden Çağrışan'da saat 17.00 sıralarında ormana bitişik tarım arazisinde yangın çıktı.

Gelen ihbar üzerine olay yerine intikal eden Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Bursa Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yangını erken müdahale ile büyümeden kontrol altına aldı.

33 personel, 12 araç, 2 helikopterle kısa sürede kontrol altına alınan yangın bölgesinde soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.