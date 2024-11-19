Bursa'nın Mudanya ilçesinde belediyeye ait arazi ve parklarda yetişen zeytinler hasat sonrası, yağa dönüştürülüyor. Mudanya Belediyesi, kendi markasını oluşturmak için çalışmalara başladı.BURSA (İGFA)- Mudanya Belediyesi kendi arazilerinde yetişen zeytinlerden elde ettiği zeytinyağını bir marka haline getirmek için harekete geçti.

Zeytine ve üreticiye sahip çıkılması çağrısında bulunan Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, hedeflerinin markalaşarak gelir düzeyini artırmak olduğunu kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı markamızı hayata geçirme yolculuğuna başladık.Değerlerimize sahip çıkarak üreticimizin refah düzeyini artıracağız.Bereketli olsun! pic.twitter.com/xGLEzqOjCv— Deniz Dalgıç (@denizdalgic) November 19, 2024

Hasat ardından yağhaneye giden zeytinlerin sıkım işlemini yerinde inceleyen Başkan Dalgıç, ilçenin zeytin ve zeytinyağının kalitesiyle çok daha iyi bir noktada olmayı hak ettiğine dikkat çekti. Mudanya'da yetiştirilen zeytin ve üretilen zeytinyağının belediye tarafından sahiplenildiğini de göstermek adına önemli farkındalık olduğunu ifade eden Başkan Dalgıç, bu yıl açıklanan fiyatların düşük olması sebebiyle üreticiden bir miktar zeytin alımı yapabileceklerini söyledi. Konuyla ilgili planları sürdürdüklerini ifade eden Başkan Dalgıç, "Amacımız üreticimizin zeytini tarlada kalmasın. Elbette kalmayacaktır ama yok pahasına da gitmesin. Bir yılın çabası, değere dönüştürülsün" diye konuştu.