Kadınlar Hentbol 1’inci Ligi’ni şampiyon tamamlayıp Süper Lig’e çıkan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı Poyrazın Kızları, Mudanya’da şampiyonluğu kutladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı kutlamada konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, ‘Poyrazın’ artık Türkiye’de ve Avrupa’da da çok sert eseceğini söyledi.

Zonguldak’ta düzenlenen Kadınlar Hentbol 1’inci Ligi play-off maçlarında şampiyon olan, ’Poyrazın Kızları’ olarak anılan Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Kadın Hentbol Takımı için Mudanya’da coşkulu bir kutlama yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın da katıldığı etkinlikte BUDO İskelesi’nden Mudanya Mütareke Meydanı’na kadar kortej yürüyüşü düzenlendi. Mudanyalıların alkışları arasında yapılan kortejin ardından Mütareke Meydanı’nda kutlamalar başladı.

10 yıllık hikaye

Kutlama töreninde konuşan Takım Kaptanı Melike Kasapoğlu, hikayelerinin 10 yıl önce ilkokulun bahçesinde başladığını ve bu 10 yıla pek çok başarı sığdırdıklarını söyledi. Bu süre içinde çok güzel şeyler başardıklarını kaydeden Kaptan Melike, “Poyrazın Kızlarının gücü, Büyükşehir’in gücüyle birleşince gerçekten güzel şeylere imza attık. Destekleri için başkanımıza teşekkür ederiz” dedi.

Takımın Baş Antrenörü Merve Yılmaz da 10 yıl önce başlayan hikayelerini şimdi çok başka bir yere taşıdıklarını belirterek, “İlkokul takımıyla başladık, aile olduk, büyüdük, 2. Lig, 1 lig derken artık tıkanmıştık. Tam bu tıkanıklık sırasında Büyükşehir ailesi bize tüm kapılarını açtı. Bize desteklerini sonuna kadar verdiler. Çok çalıştık, çok inandık ama itici güç olmadan bu başarıyı sağlamak mümkün değildi. Bizi aralarına kattıkları için, Mudanya’nın adını Türk hentbol tarihine geçirdikleri için Büyükşehir ailesine çok teşekkür ederim” diye konuştu.

Poyraz daha sert esecek

Poyrazın Kızları projesinin kendisine 3 yıl önce geldiğini hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise, “’Poyrazın Kızları sıkıntılı durumda. Mudanya Belediyesi ilgileniyor ama durumları belli değil’ dediler. Ben de ‘bünyemize almak ayıp olur. Böyle bir şeyi yapmayalım ama destek anlamında üzerimize düşeni yapalım’ dedim. Ancak 2 sene içinde bir arpa boyu yol alınmadı ve daha da geriye gitti süreç. Geçen sene bardak taşmak üzereydi ve devir teslimi yaptık. Kendimize bir hedef koyduk ve 2 yıl içinde Süper Lige çıkaracağız dedik. Ama bizim kızlar felaket. Daha birinci senenin sonunda çıktılar. Her bir kardeşimizi gözlerinden öpüyorum. 18 sporcumuzun 14 tanesinin Bursa orjinli olması bizim ayrıca gururumuz. Artık Süper Ligdeyiz. İnanıyorum ki Poyrazın Kızları Türkiye’de de Avrupa’da da çok daha sert esecek” diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü Başkanı Gökhan Dinçer de daha ilk günden itibaren takımdan hiçbir desteği esirgemeyen Başkan Aktaş’a teşekkür etti, büyük bir başarıya imza atan teknik heyet ve oyuncuları kutladı.

Bakan Varank’tan 1 hafta tatil

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da sözlerine şampiyon takımın oyuncularını tebrik ederek başladı. ’Poyrazın Kızları’nı ilk duyduğu andan itibaren yakından takip etmeye başladığını belirten Bakan Varank, "Bu işler yüreğini ortaya koyarak olur. Bu kızlarımızın her biri yüreğini ortaya koydu. Hocamız yüreğini ortaya koydu. Hamdolsun bu neticeyi elde ettik. Ne diyoruz? ’Mudanya’nın poyrazı sert eser’ diyoruz. Poyrazın Kızları da sert oynar ama neticeyi alır. Şampiyonluğunuz kutlu olsun. Hayırlı uğurlu olsun. İnşallah sizlerin Süper Lig’deki başarılarını da hep birlikte takip edeceğiz" dedi.

Takımın oyuncularına yaşattıkları sevinçten dolayı teşekkür eden Varank, "Hocamız müsaade ederse ben buradaki arkadaşlarımızı 1 hafta tatile göndermek istiyorum. İnşallah bu yorgunluğun üstüne sizi bir hafta tatile gönderelim. Şöyle bir dinlenin ama daha fazla çalışmak üzere. Öyle tatile alışıp da yan gelip yatmak yok. Daha çok çalışacağız. İnşallah Süper Lig’i de böyle poyraz rüzgarıyla hep beraber sallayacağız" diye konuştu.

Konuşmanın ardından Varank, takım oyuncularına şampiyonluk çiçeklerini ve hediyelerini takdim etti. Takım oyuncuları da Bakan Varank’a isminin yazılı olduğu forma hediye etti. Bakan Varank ve oyuncular, kutlamanın sonunda şampiyonluk kupasını kaldırdı.