Mudanya Belediyesi’nin “Değişim” temasıyla düzenlediği 6. Mudanya Kitap Fuarı’nda konuşan Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan, Mudanya’da UNESCO altyapısının şimdiden hazırlanmasının gerektiğini söyledi.

Mudanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Baran Güneş’in moderatörlüğünde, “Mudanya’da Turizm Geleceği” başlıklı söyleşiye katılan Bursa Uludağ Üniversitesi Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şahin, Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan ve BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar, Mudanya’nın turizmde nasıl şekillenmesi gerektiğini ve Mudanya’da turizmin geleceğini konuştu. Mudanya’nın tarihini anlatarak, var olan tarihsel ve kültürel değerlerini aktaran Prof. Dr. Şahin, Mudanya’nın dört yerleşime ev sahipliği yapan çok ender ilçelerden birisi olduğunu söyledi.

Kardeş şehir ilişkileri ve festivaller

Bursa UNESCO Dernek Başkanı İlker Özaslan, Mudanya’nın UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde olan yurt içi ve yurt dışındaki ilçeler ile kardeş şehir ilişkileri kurmasının önemli bir adım olacağını belirterek, “Mudanya’nın adını UNESCO’nun “Dünya Miras Geçici Listesi”nde ya da “Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi”nde geçirmek istiyorsak bunun altyapısını şimdiden hazırlamak gerekir. İl bazında en yakın işbirliği yapılacak ilçe İznik’tir. İznik’in Dünya mirası olmasına ramak kaldı” dedi. UNESCO adını Mudanya ile özleştirmek adına festivallerin yapılması önerisini de sunan Özaslan, zeytinin ön planda olduğu etkinliklerin yanı sıra el sanatlarından, özellikle Girit mutfak kültürüne ait çeşitli uygulamalar yapılmalıdır” diye konuştu.

“Farklı düşünmemiz lazım”

Turizm konusunda Bursa’yı bir bütün olarak ele almak gerektiğini vurgulayan BUSİAD Başkanı Buğra Küçükkayalar ise; “ Bursa’da turizmin değişimine ve gelişimine katkı sağlayacak gastronomiden tarıma, sanayiden karbon ayak izini azaltacak etkinliklere ihtiyaç var” dedi. Kamu ve özel sektörün işbirliğinin önemine dikkat çeken Küçükkayalar, “Turizm otel yapmak otelde konaklatmak değildir. Farklı düşünmemiz lazım. Turizmde üçlü bir dönüşüm şart. Yeşil, dijital ve toplumsal dönüşümü sağlamamız lazım. Bunları gerçekleştirdiğimiz zaman turizmde de değişim olacak. Ayrıca bunların hepsini sürdürebilir kılmak lazım” ifadelerini kullandı.