Konya Büyükşehir Belediyesi yeni açılan caddelerde oluşturulan bisiklet yollarında ve tadilat çalışmalarının ardından yenilenen güzergahlarda bakım ve boya çalışması yapıyor.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya’nın bisiklet şehri olmasının, sadece ulaşım alanında değil, sağlık, çevre ve sürdürülebilirlik alanlarında da büyük önem taşıdığını belirtti.

Konya’nın 635 kilometre bisiklet yoluyla Türkiye’nin en uzun bisiklet yolu ağına sahip şehri olduğunu ve örnek projelerle bisiklet kullanımını özendirdiklerini anımsatan Başkan Altay, sürekli kullanılan bisiklet yollarında ihtiyaç oldukça bakım çalışması gerçekleştirdiklerini ifade etti. Başkan Altay, konuyla ilgili şunları kaydetti:

“Bisiklet yolları yenilenen muhtelif güzergahlarda bakım ve boyama çalışmaları gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak bisikletin şehirde ulaşım amacıyla kullanılması için ciddi bir çaba sarf ediyoruz. Bisiklet Master Planımız, bisiklet tramvayımız, belediye otoparklarında bisiklet alanlarımız, bisikletli yaya köprülerimiz ve bisiklet tamir aracı Bisbulans gibi örnek hizmetlerle bisikletin aktif kullanılmasını arzu ediyoruz. Bu hedef doğrultusunda hep birlikte çalışarak, Konya’mızı daha yaşanabilir ve sağlıklı bir şehir yapmayı amaçlıyoruz.”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin bisiklet yollarında yaptığı çalışmalar kapsamında beyaz şerit çizgisi, bisiklet figürü ve kavşak geçişleri için mavi çift kompenant bisiklet yolu zemin kaplama uygulamaları yapılıyor. Çalışmalar vesilesiyle bisiklet yollarının yatay işaretlemelerindeki eksikler giderilerek hem bisiklet kullanıcılarının güvenliği artırılıyor hem de farkındalık oluşturuluyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, son dönemde yapımı tamamlanan Necmettin Erbakan, Küçük Aymanas, Taş Camii Uzunharmanlar ve Alparslan Türkeş caddelerinde oluşturulan bisiklet yollarında ve tadilat çalışmalarının ardından bisiklet yolları yenilenen muhtelif güzergahlarda bakım ve boyama çalışmalarını da tamamladı.