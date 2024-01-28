Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü’nün Mudanya’daki tretuvar çalışmaları devam ediyor.

Mudanya BUDO iskelesi ile Arnavutköy Marina arasındaki Halit Paşa ve Mustafa Kemal Paşa caddelerindeki Karayolları Bursa 14. Bölge Müdürlüğü’nün tretuvar çalışmaları devam ediyor. Karlı havalarda vatandaşlar kayıp düşmesin diye kalın mikronlu (tırtıklı) siyah taş ve Ankara bordürü denilen kilitli taş parkeler döşeniyor. Yetkililer çalışmaların hava şartlarına göre Mart ayı girmeden tamamlanacağını açıkladı.