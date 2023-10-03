Yalova Gençlik ve Spor İl Müdürü Salih Kılıç, “Çok başarılı antrenörlere sahibiz ama antrenman yapacak yer sıkıntısı yaşıyoruz” dedi.

Müdür Kılıç, kentte birçok sporcunun ulusal ve uluslararası başarılarla önemli dereceler elde ettiğini anlattı. Son olarak güreşte Dünya şampiyonu olan Buse Tosun Çavuşoğlu’nun kendilerine büyük gurur yaşattığını anlatan Kılıç, Yalova’da spora ilginin her geçen gün arttığını belirterek, “Yalova’da spora çok büyük bir ilgi var. Veliler çocuklarının ellerinden tutarak bizim salonlarımıza getiriyorlar. Bunu çok önemsiyoruz. İşte bu ilgi de son yıllarda ilimizde bir biri ardına gelen ulusal ve uluslararası başarıların temelini oluşturuyor. Güreşte Buse Tosun Çavuşoğlu aldığı başarılarla ve son Dünya şampiyonluğu ile göğsümüzü kabarttı. Bu Yalova’da kadın güreşine olan ilgiyi de arttıracak. Yine masa tenisinde, okçulukta, bisiklette çok ciddi başarılara ilimiz sporcuları imza atıyor. Bu bizleri çok mutlu ediyor ve ilimizde salon sporlarının gelişimine de çok ciddi katkı sağlıyor. Bakanlığımız da zaten salon sporlarında gelişimi son yıllarda ciddi şekilde destekliyor. Biz de bu istikamette ilimizde salon sporlarına ciddi bir önem veriyoruz” diye konuştu.

Kentte antrenman salonu konusunda yaşanan sıkıntıya da vurgu yapan Kılıç, “Keşke antrenman salonlarımız çok olsa. Bu anlamda çok ciddi bir ihtiyacımız var. Spor salonumuz var ama antrenman salonları anlamında fakir bir iliz. Bunu aşabilmek adına Yalova Milli Eğitim Müdürlüğü’nün okullarının salonlarını protokol yaparak antrenman sahası olarak kullanmaya çalışıyoruz. Yeterli sayıda antrenman salonlarımız olsa bugün gelen bu başarılar katlanarak artar. Çok başarılı antrenörlere sahibiz ama antrenman yapacak yer sıkıntısı yaşıyoruz” ifadesini kullandı.