Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı dört oyunundan biri olan "Müfettişler", Tiyatro.iN tarafından sahneye taşındı. Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay gibi deneyimli oyuncuları buluşturan oyun, İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da seyirciyle buluşacak.

Melih Cevdet Anday’ın 1972’de yazdığı dört oyunundan biri olan "Müfettişler", Tiyatro.iN tarafından sahneye taşındı. Melih Cevdet Anday külliyatı içerisinde yeni bir tiyatro metni yazımı ve anlatımı açısından büyük öneme sahip "Müfettişler", Aslıhan Gürbüz, Erkan Kolçak Köstendil, Kadir Çermik ve Burak Altay gibi deneyimli oyuncuları buluşturuyor. İstanbul, Eskişehir ve Ankara’da seyirciyle buluşacak oyunun biletleri Türkiye’nin etkinlik biletleme platformu Biletinial’da satışa çıktı.

Müfettişler oyunu, 29 Ekim’de Watergarden Performans Merkezi Duru Tiyatro ve 10 Kasım’da Fişekhane Ana Sahne’de İstanbul seyircisiyle buluştuktan sonra sahne yolculuğuna 31 Ekim Eskişehir Vehbi Koç Kültür Merkezi ve 1 Aralık’ta Ankara MEB Şura Salonu’nda devam edecek.

Tiyatro.iN kurucusu Engin Hepileri tarafından sahneye konulan oyunun ışıkları ve dekoru tiyatronun bugüne kadarki tüm ışık ve dekor tasarımlarını yapan Cem Yılmazer’e ait. Müziklerini ise Kenan Doğulu yapıyor. Çevren Günger’in çizimleri kostümlere can katarken, uyumsuza renk katan hareket tasarımı ise Büşra Firidin’e ait. Oyunun görsel tasarımı ve afişi ise Bülent Şengül’den.