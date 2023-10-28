Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın (35), eşi Tayfur Kılıç (35) tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Tayfur Kılıç, eşini öldürdüğünü ve cesedini uçurumdan attığını itiraf etti.

Akşehir ilçesinde 6 Temmuz'da kiraz bahçesinde mevsimlik işçi olarak çalışan Bedriye Kılıç için eşi Tayfur Kılıç, polise kayıp başvurusunda bulundu. Polisin yürüttüğü çalışmada, Kılıç'ın izine rastlanamadı. Aile, çaresizlik içinde televizyon programına katıldı. Ancak programda Tayfur Kılıç'ın çelişkili ifadeleri ve suçlamaları reddetmesi dikkat çekti. Tayfur Kılıç, dün televizyon programı dönüşü memleketi Akşehir'e gitmek üzereyken, Konya Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından şehirlerarası otobüste gözaltına alındı.

Tayfur Kılıç, emniyetteki sorgusunda, "Eşimin telefonuna sürekli mesajlar geldi, kıskançlık nedeniyle kavga ettik. Evde eşimi boğarak öldürdüm. Sonra cesedini otomobile taşıyıp, Akşehir-Isparta kara yolu üzerindeki dağlık bir alandaki uçuruma attım" dedi.

Konya Numune Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen Tayfur Kılıç, basın mensuplarının "Neden öldürdünüz?" sorusuna "Namus meselesi" diye cevap verdi.