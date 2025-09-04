MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, ilçenin farklı noktalarında yürüttüğü yol yapım çalışmalarıyla vatandaşlara güvenli ve konforlu ulaşım imkânı sunmaya devam ediyor. Belediye Başkanı Fevzi Topuz’un mahalle ziyaretlerinde tespit ettiği ihtiyaçlar ve vatandaş talepleri doğrultusunda şekillenen program kapsamında, ekipler eş zamanlı ve koordineli şekilde sahada görev alıyor.

Selimiye, Dibekdere, Köşk ve Kızılcakuyu’da Kaplama Tamamlandı

Milas Belediyesi ekipleri, 1. kat sathi kaplama çalışmalarını tamamlayarak dört mahallede yolları vatandaşların hizmetine sundu:

Selimiye: Mahalle arası ve set üstü yollarda 30 bin m²

Köşk: 6 bin 600 m²

Kızılcakuyu: 4 bin m²

Dibekdere: 2 bin 500 m²

GÖLDERE VE KONAK’TA BETON DÖKÜM FAALİYETLERİ…

Çalışmalarına Göldere ve Konak Mahallelerinde devam eden ekipler Göldere’de 525m'lik hat boyunca 85 adet 300 mm koruge boru ve 17 adet menhol ile sulama hattı imalatını tamamlamasının ardından mahalle içi karayolu şarampolüne 9m³ beton çalışması yaptı.

Konak Mahallesi’nde ise deforme olan okul yoluna 18m³ çelik hasırlı beton döküm çalışmaları yapan Milas Belediyesi ekipleri ilçemizin farklı noktalarında hizmetlerini sürdürdü.

BAŞKAN TOPUZ: “MİLAS’IMIZ İÇİN GECE GÜNDÜZ DEMEDEN VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ…

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, yapılan çalışmalarla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Milas’ın farklı mahallelerinde yol yapım çalışmalarını tamamlayıp vatandaşlarımız için konforlu ve güvenli yollar oluşturduk. Selimiye, Dibekdere, Köşk ve Kızılcakuyu’da kaplama faaliyetlerini bitirdik. Göldere ve Konak’ta ise ihtiyaç duyulan noktalara beton döküm çalışması yaptık. Milas’ımız için gece gündüz demeden var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.”