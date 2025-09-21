Orman yangınlarına karşı çöp seferberliğini Bursa'ya taşıayan OPET tüm Türkiye’yi seferberliğe dahil olmaya, çöpe duyarsız kalmamaya davet etti.BURSA (İGFA) - Orman yangınlarından etkilenen köylerde rehabilitasyon çalışmalarıyla başlayan OPET’in “Doğaya Saygı Projesi”, çöp toplama seferberliğiyle tüm Türkiye’ye yayılmaya devam ediyor.



2021 yılında Ege’de yaşanan büyük orman yangınlarının ardından toplumsal farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan “Doğaya Saygı Projesi” kapsamında hayata geçirilen “Çöp Toplama Seferberliği”, Muğla ve Çanakkale’den sonra bu kez Bursa’da yapıldı. Bursa Demirci Devlet Ormanı’ndaki çöp toplama etkinliğine Bursa Çalı Orman İşletme Şefi Serdar Yavuz, OPET çalışanları, TOBB Bursa Kadın Girişimciler Kurulu üyeleri, gönüllüler, yerel yönetim temsilcileri ve çevre gönüllüleri de destek verdi.

Muğla ve Çanakkale’nin ardından Bursa’daki çöp toplama etkinliğine katılan OPET Yönetim Kurulu Kurucu Üyesi Nurten Öztürk, “Doğaya Saygı Projemiz, sadece bir çevre hareketi değil, aynı zamanda geleceğe bırakacağımız en değerli mirasımızın korunması adına bir sorumluluk çağrısı” dedi.

Öztürk, bir yandan çöp toplama seferberliğini Türkiye’de geleneksel hale getirirken, diğer yandan ağaç dikme, kuru ot ve örtü temizliği gibi uygulamalarla ormanlarımızın korunmasına yönelik kalıcı adımlar atmayı sürdüreceklerini belirtirken, "Kasım ayında İzmir’de, 2026 yılında Mart ayında ise yine Bursa’mıza gelerek OPET Ormanı oluşturmak üzere ağaç dikeceğiz. Hedefimiz, sadece bugünü değil, yarını da koruyacak kalıcı bir çevre bilinci oluşturmak” diye konuştu.

TONLARCA ÇÖP DOĞADAN TEMİZLENDİ

OPET’in ilk olarak 15 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye genelinde başlattığı “Çöp Toplama Seferberliği” kapsamında bugüne kadar tonlarca çöp doğadan temizlendiği kaydedildi. OPET'in Ekim 2025’te bu yıl yangınlardan ağır zarar gören İzmir’de ardından Mart 2026’da Bursa’da OPET Ormanları oluşturmak üzere, kapsamlı bir ağaç dikme faaliyeti gerçekleştireceği, Haziran 2026’da ise yangın riski yüksek bölgelerde “kuru ot ve örtü temizliği” yapılarak, böylece hem doğal yaşam alanlarının güvenliği artırılırken hem de yangın risklerinin en aza indirilmesi için toplumsal bir bilinç oluşturulmasına katkı sunulması hedeflendi.