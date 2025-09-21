2025/2026 sezonunun ilk zeytin hasadı, literatüre geçen dünyanın en iyi 3 zeytinyağından birine sahip Ayvalık’ta gerçekleştirildi.BALIKESİR (İGFA) - Türkiye'nin en özel zeytinlerinin işlendiği, zeytinyağıyla coğrafi işaret sahibi olan Ayvalık’taki Köklü Zeytincilik’te “6. Geleneksel Yılın İlk Zeytin Hasat Etkinliği” Balıkesir Valisi İsmail Ustaoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Avukat Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, Balıkesir Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Çetin, Ayvalık Ticaret Odası Başkanı Ali Uçar gibi bürokrasiden isimlerin katılımlarıyla gerçekleşti.

Balıkesir Sanayi Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı, Ayvalık Ticaret Odası Genç Girişimciler Kurulu Başkanı ve Köklü Zeytincilik Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Kürlek, “Bu yıl mahsul geçen yıla göre daha az ama kalite yukarıda. Yağmurun yağmasıyla birlikte rekolte de yukarıya taşınacaktır. Fiyatlarda da yüzde 15-20 artış bekliyoruz” dedi.

“AB PAZARINDA RAFTA BÜYÜYEMİYORUZ”

Zeytinyağı ihracatında ve üretiminde sorunlara da dikkat çeken Mustafa Kürlek, geçen yıllarda ambalajlı zeytinyağına 5 litre ve daha düşük litrelerde, litre başına destek ödemelerinin mevcut olduğnu belirterek, "Bu da ihracatçıyı pazara girerken rahatlatıyordu. 3-4 yıldır ne yazık ki mevcut değil. İhracatçılar olarak bu desteklerin yeniden geri getirilmesini istiyoruz. Avrupa pazarında özellikle rafta kalmamız için bu şart. Avrupa’da Türk zeytinyağına litre başına 1,14 euro vergi uygulanıyor. Örneğin; 5 euroya zeytinyağını mal ettiğinizde 6,14’e çıkıyor. Bu nedenle de AB pazarında rafta büyüyemiyoruz. AB’ye üye olan zeytinyağında başı çeken İtalya, İspanya’nın dayattığı bir karar maalesef. Bu da bizim mahsulümüzün AB’deki önünü geçiyor. Ayvalık Ticaret Odası olarak da Ayvalık coğrafi işaretli zeytinyağının AB’ye tescil edilip raflarda daha katma değerli satılması için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. AB dışında da bu prim verilirse ihracatçı rahatlayacaktır. Çiftçi tarafında da 1 litre zeytinyağına 80 kuruş destek alıyor. Bu 10-15 yıldır aynı rakamda. Enflasyon doğrultusunda rakam yukarıya taşınırsa, İspanya’da olduğu gibi 30 TL bandına çıkarılırsa çiftçilerimiz ‘yok yıllarda’ da üretimini devam ettirecektir” diye konuştu.