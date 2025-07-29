Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarını 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamlayarak önemli bir başarıya imza attı.MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi,birçok branştaolduğu gibi satrançta da genç yetenekleri desteklemeye, sporun gelişmesine katkı sunmaya devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı, Türkiye Satranç Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Satranç 2. Lig müsabakalarında önemli bir başarıelde etti.

20-27 Temmuz 2025 tarihleri arasında Denizli’de düzenlenen ve 30 takımın mücadele ettiği 2. Lig karşılaşmalarında Büyükşehir Belediyesi sporcuları, turnuvayı 4 galibiyet ve 2 beraberlikle tamamladı.

Rustam Rustamov, Hazan Turgut, Ferzan Azizoğlu, Ali Batuhan Bıyıksız, Kağan Torun, Ömer Umut Köseoğlu, Alidoruk Yüksel, Dilek Türünüz, Ayaz Tufaner ve Ilgın Uçar’dan oluşanMuğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Satranç Takımı elde ettiği galibiyetle 2025-2026 sezonunda da Türkiye Satranç 2. Liginde mücadele etme hakkı kazandı.

Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Çocuklarımızı ve gençlerimizi spora teşvik etmek, onların zihinsel ve fiziksel gelişimlerine katkı sunmak adına sportif faaliyetlerini desteklemeyi sürdürüyoruz. Satranç gibi strateji ve sabır gerektiren bir alanda genç sporcularımızın elde ettiği bu başarı bizleri gururlandırdı.