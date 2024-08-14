Muğla Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın doğal güzelliklerini korumak için 220 çevre davası açtı. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Muğla, Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden birisi. Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur” dedi.MUĞLA (İGFA) - Türkiye’nin en önemli turizm merkezlerinden biri olan Muğla’da, Büyükşehir Belediyesi çevreye yönelik yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken, aynı zamanda doğaya ve çevreye zarar verebilecek düzenlemelere karşı hukuki mücadelesini sürdürüyor.

Son açılan davalarla birlikte çevre dava sayısı 220’ye çıktı.

Muğla'nın eşsiz doğası, temiz havası ve mavi bayraklı plajlarıyla ülkemizin en değerli turizm bölgelerinden biri olduğunu belirten Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras “Bu güzellikleri korumak, gelecek nesillere bırakmak hepimizin sorumluluğudur. Çevreye duyarlı projeler geliştirerek, sürdürülebilir bir çevre politikası izlemeliyiz. Çevre yatırımlarımızla Muğla’nın doğal dokusunu korumaya devam ediyoruz. Yeşil alanların artırılması, atık yönetimi projeleri ve çevre bilincini artırmaya yönelik eğitim çalışmaları ile doğamızı koruyoruz." dedi.

BAŞKAN ARAS; “MUĞLA’MIZ İÇİN HUKUKİ MÜCADELEMİZ DEVAM EDECEK”

Muğla’nın doğal güzelliklerini korumak amacıyla, usulsüz imar uygulamalarına karşı hukuki mücadele verildiğini belirten Başkan Aras, "Çevreye ve doğaya zarar verebilecek düzenlemelere karşı 220 dava açtık. Doğal yaşam alanlarımızın tahrip edilmesini engelliyoruz. Hedefimiz, Muğla’nın doğal güzelliklerini koruyarak gelecek nesillere aktarmaktır. Bu amaçla çevre koruma çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir kent bırakmak için hep birlikte çalışmalıyız" dedi.