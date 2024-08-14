Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sokak röportajları ve AK Parti'nin 23. kuruluş yıldönümü hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Tunç, AK Parti'nin, kuruluşundan bu yana tüm genel seçimlerde birinci parti olarak, 1946'dan bu yana en uzun süre iktidarda kalan parti olduğunu vurguladı. AK Parti, 14 Ağustos 2001'de Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türk siyasi hayatına katıldı ve 23 yılı geride bıraktı.

AK Parti'nin 23. Kuruluş Yıldönümü Programı öncesinde yapılan açıklamalarda Tunç, parti olarak milletin sesine her zaman kulak verdiklerini ve bu sayede uzun süre iktidarda kalmayı başardıklarını belirtti. AK Parti'nin kuruluşunda kurucu ilçe başkanı olarak yer aldığını ve partinin vesayetçi anlayışla mücadele ederek Türkiye'nin ekonomik kalkınmasını sağladığını ifade etti. Ayrıca, AK Parti'nin demokratik standartları yükseltmek için önemli adımlar attığını vurguladı.

Sokak röportajlarıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Tunç, röportajlara yasaklama getirilmesinin söz konusu olmadığını, ancak halkı kin ve düşmanlığa teşvik eden ifadelerin cezai yaptırımlara tabi olabileceğini belirtti. Tunç, düşünce özgürlüğünün önemine vurgu yaparken, bu özgürlüğün başkalarının haklarını ihlal etmemesi gerektiğini ifade etti.

Son olarak, Gezi Davası ve Can Atalay’ın milletvekilliği ile ilgili gelişmelere değinen Bakan Tunç, TBMM'nin bu konuda yapabileceği bir işlem olmadığını ve Anayasa Mahkemesi ile Yargıtay arasında görüş ayrılığı bulunduğunu belirtti.