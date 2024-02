Fethiye deplasmanından kötü bir oyunla 1 puanla dönen temsilcimiz İnegölspor, geçtiğimiz haftayı BAY geçtikten sonra

Çarşamba günü evinde ağırladığı 46 puanlı Lider Kastamonu sporla oynadığı ve son 8 dakikası nefes kesen bir mücadeleye sahne olan maçta rakip takımın kazanmaya, temsilcimizin ise yenilmemeyi ön planda tuttuğu maç, her iki tarafın ancak rakip Kastamonu’nun daha net pozisyonlar bulduğu ancak değerlendiremediği ve maçın golsüz berabere biteceği beklenirken 90’ıncı dakikada Kastamonu’nun attığı gol rakip kulübeyi ayağa kaldırdığı ancak uzatma dakikalarının son saniyelerinde İnegölspor’un şuursuzca rakip ceza alanına indirdiği toplardan birini değerlendiren geriden gelen Kadir’in mükemmel golü ile bu sefer rakip takım oyuncuları ve kulübesi yere yığılırken temsilcimizin oyuncuları ve kulübesi adeta şahlandı. Bu maçın son dakikaları ve bu atmosfer uzun zaman izleyenlerin hafızalarından silinmeyecek. Bu sonuçla İnegöl’de uzatmanın son saniyelerinde yediği golle 2 puanı çimlere gömen lider Kastamonu liderliği deplasmanda Fethiye’yi 3 golle geçen Iğdırspor’a kaptırdı. Temsilcimiz İnegölspor ise uzatmaların son saniyelerinde bulduğu golle kurtardığı 1 puanla 9. sıradaki yerini korudu. Bu sonuçla fikstürde play-off sınırındaki 39 puanlı Isparta ile puan farkı 7’ye çıktı. Son saniyelerde gelen beraberlik golü tribünlerimizi coştururken, bu golle zirvedeki yerini kaybeden Kastamonu takımı ve teknik heyeti inanılmaz bir üzüntü ve yıkımla soyunma odasına bir süre gidemedi.

Rakip Kastamonu takımını bu maçta izlerken doğrusu bu kadar puanı nasıl topladığına çok şaşırdım. Amed ve Iğdır takımları ile karşılaştırdığımda bu takımın bu kadrosuyla zirveye nasıl çıktığını anlamak zor. Grubumuzdaki diğer takımlar gibi sıradan bir takım görüntüsü verdi. Orta sahasındaki maçın yıldızı 14 numaralı İlyas Kubilay Yılmaz’ı bu takımdan çıkarsak bu takım orta sıralardan yukarı çıkamazdı. Müthiş bir sol ayak ve inanılmaz akıl dolu paslarla Kastamonu takımını sırtlayıp götürüyor. Rakip İnegöl’e lider geldi, mutlak galibiyet için oynadı. Ancak ilk yarıda boş kaleye atamadığı 2-3 net pozisyonu değerlendiremeyince 2. yarıya daha hırslı ve istekli başladı. Ancak bu yarıda hem temsilcimize pozisyon verdi hem de kalemizde yakaladığı birkaç pozisyonu cömertçe harcarken bir tanesini sağ bekimiz Yusuf Talum çizgiden sakatlanma pahasına karnınla geri çevirerek mutlak bir gollerini engelledi. Lider bir takımsınız. 90 dakikada aradığınız golü buluyorsunuz ve bu hayati golden sonra akıl almaz bir şekilde geriye çekilerek rakibinizi zorla kalenize çağırıyorsunuz. Sonuçta futbolda şans faktörü bazen devreye girer. Topta sizi sevmiyorsa işte böylesine uzatmaların son saniyelerinde böylesine bir golü kalenizde görürsünüz. Bu gol zirvedeki bir takıma asla ve asla yakışmaz. Teknik heyetine hiç yakışmaz. Takımınız zaten sıradan bir takım müdafaanız araba gibi yavaş ve zayıf. Umarım bu sahada çimlere gömdüğünüz bu 2 puanı aramazsınız.

İnegölspor’a gelince teknik heyet maça kalede Bekir, geride Yusuf Talum-Mete-Kadir-Orhan, ortada Eren Emre-Yusuf Kocatürk-M.Samet, ileride Okan-Mustafa Batuhan-Serhat tertibiyle çıktığı maçın 2.yarısında sakatlanan Yusuf Talum’un yerine Umut, Okan’ın yerine Ömer ve M.Batuhan’ın yerine Uğur Mustafa Türk oyuna alındı. Bu değişiklikler takımımıza olumlu yansıdı. Daha iyi mücadele başladı. Nitekim özellikle uzatma dakikalarında yaptığımız baskıyla beraberlik golünü bulduk. İlk yarıda etkisiz kalan takımımız 2.yarıda biraz daha cesaretli ve atak oynamaya başladı. Rakip takımın akınlarına karşı daha etkili bir savunma yaparken zaman zaman yaptığı ataklarla da rakibini tedirgin etti. Kalede Bekir görevini iyi yaptı. Müdafaamız her iki yarıda da rakip forvetleriyle iyi mücadele etti. Açık verdikleri pozisyonları da rakip forvetler değerlendiremedi. Ancak 90. dakikada yediğimiz golü her zaman çıkaramayız. Bu gol çok sıkıntılı bir dakikada geldi. Orta hakem 7. dakikada bitiş düdüğünü çalsaydı kim ne diyecekti. Stattan boynu bükük çıkardık. Unutmayalım ki her zaman “Kedi kaymak yemez” sözünü unutmasınlar. Orta sahada 2 gencimiz Yusuf ve Eren Emre iyi çalıştılar. Eren Emre’yi biraz ağır buldum. Daha hızlı olmalı. M.Samet çok top kaybı yaptı. Daha etkili olabilirdi. Ancak beklenen randımanı ısrarla veremiyor. İleride Okan jübile maçı oynar gibi oynadı. Çok etkisiz kaldı. Aldığı topları çok kötü kullandı. Oyundan alınıncaya kadar adeta rakip takımdan oynadı. Böyle oynarsa İnegölspor’a hiç faydalı olamaz. Bu kadar tecrübeli bir oyuncunun bu kadar müsait topları ceza sahasına ortalayamıyorsa bu işi bitti demektir. Israrda fayda yok. Gençler oynasın. Oyuna alınan yeni transferlerden Ömer ve Umut çok istekli ve gayretliydiler. İnşallah gelişerek devamı gelir.

Sonuç olarak Play-off’a yaklaşmak isteyen ancak bunun için gerekli puanları bir türlü toplayamayan temsilcimiz İnegölspor Fethiye beraberliğinden sonra evinde konuk ettiği lider Kastamonu karşısında takım olarak iyi mücadele etti. İyi savunma yaptı. Bir iki gol pozisyon da buldu. Ancak rakip takımın ısrarla galibiyeti kovalaması işini zorlaştırdı. 90 dakikada rakip takımın baskıları sonucunda kalesinde gördüğü gole 90+7’de bulduğu altın golle beraberliği kurtarırken, rakibini liderlikten indirdi. Bu beraberlik her iki takımada yaramadı. Rakip zirveden indi İnegölspor ise play-off’tan 2 puan daha uzaklaştı. Bahattin Hocamız geldiğinden beri evimizde yenilmiyoruz. Ancak deplasmanlarda da yokuz. Bu işin sonu nereye varacak bekleyip göreceğiz. Önümüzdeki Pazar günü bizim golümüzden sonra liderliğe yükselen ve ilk yarıda evimizde yenildiğimiz Iğdır’a konuk olacağız. Bu maçın sonucunu tahmin etmek zor. Ancak play-off’tan tamamen uzaklaşmak istemiyorsak bu maçtan puan veya puanlarla dönmeliyiz. Bu duygu ve düşüncelerle İnegölspor’umuzun Iğdır deplasman maçı başarılarını yazmak dileğiyle.

“BAŞKA İNEGÖL SPOR YOK”