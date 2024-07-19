Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda halter branşında Türkiye’yi temsil edecek tek sporcu olan milli halterci Muhammed Furkan Özbek, gururlu olduğunu belirterek, Paris’te madalya kazanmak istediğini söyledi.

Fransa’nın başkenti Paris’te organize edilecek olan 2024 Olimpiyat Oyunları’na sayılı günler kaldı. Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan olimpiyatlarda, Türkiye’den 18 spor branşında 102 sporcu madalya mücadelesi verecek. 2020 Tokyo Olimpiyatları’ndan sonra Paris’te de halter branşında Türkiye’yi milli sporcu Muhammed Furkan Özbek temsil edecek.

"Hiç olmadığım bir formdayım"

Isparta’da kamp çalışmalarını sürdüren genç sporcu, Türkiye Halter Federasyonu’na açıklamalarda bulunarak, "Paris Olimpiyatları hazırlıklarımı özetlemek gerekirse daha önce hiç olmadığım bir formdayım ve kendimi hiç bu kadar iyi hissetmemiştim. Antrenmanlarımı antrenörlerim Gökhan Kuşçuoğlu ve Mehmet Doğan’ın planladığı şekilde disiplin içerinde yapıyorum. Antrenmanlardaki derecelerim şu ana kadar ulaştığım en iyi dereceler. Her şey çok iyi olacak" dedi.

"Ülkemizden halter adına tek temsilci olmanın gururunu yaşıyorum"

Halter branşında tek sporcu olmanın sorumluluğunu fazlasıyla hissettiğini dile getiren Özbek, "Ülkemizden halter adına tek temsilci olmanın gururunu yaşıyorum. Olimpiyat hazırlıklarında bana güvenen, her türlü imkanı sağlayan başta Bakanımız Osman Aşkın Bak’ın, Bakan Yardımcımız Hamza Yerlikaya’nın, Genel Müdürümüz Veli Ozan Çakır’ın ve Federasyon Başkanımızın verdikleri desteği ve güveni görmek beni cesaretlendiriyor. Ülkemizi temsil etmek ve beni destekleyen, haltere gönül vermiş sporcu kardeşlerimi, antrenörlerimi, camiamızı gururlandırmak için gün sayıyorum" ifadelerini kullandı.

"Halterci olmasaydım güreşçi olmak isterdim"

Tokyo Olimpiyatları’nda edindiği tecrübeyi bu olimpiyatlarda kullanarak madalya kazanmak ve Türk halkını gururlandırmak istediğini dile getiren Muhammed Furkan Özbek, "Paris 2024 Olimpiyat Oyunları benim için direkt bir hedefti. Asıl olan oradaki mücadele ve azim olacak. Yaptığım sporu elbette seviyorum. Bu işe gönül vermeden bu kadar acıya ve sakatlığa katlanamazdım. Ancak halterci olmasaydım güreşçi olmak isterdim" diye konuştu.