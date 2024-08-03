Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem Ayı kapsamında şehrin dört bir yanında aşure hayırları düzenledi. Zağnos Paşa Camisi’nde son bulan hayırlara toplamda 35 bin kişi katılım gösterdi.

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini şehrin dört bir yanında gerçekleştirdiği aşure hayırlarıyla vatandaşlara yaşattı. Başta kırsal mahalleler olmak üzere Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından düzenlenen hayırlar, Karesi ilçesinde bulunan Zağnos Paşa Camisi Meydanı’nda son buldu. Muharrem Ayının 10’uncu günü olan Aşure Günü’nden bu yana Büyükşehir Belediyesi, toplamda 35 bin kişilik aşure dağıtımı yapıldı. Vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlemiş olduğu hayırlardan duydukları memnuniyeti dile getirerek Başkan Ahmet Akın’a teşekkürlerini iletti.