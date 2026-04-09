Yalova'da ilk kez kapalı (laparoskopik) safra kesesi ameliyatı uyanık anestezi (epidural) ile gerçekleştirildi.

Yalova'da sağlık alanında dikkat çeken bir başarıya daha imza atıldı. Genel anestezide kullanılan ilaçlara karşı anafilaksi (şiddetli alerjik reaksiyon) öyküsü bulunan bir hastada safra kesesi ameliyatı, epidural anestezi yöntemiyle başarıyla gerçekleştirildi. Literatürde oldukça nadir yer alan bu yöntem sayesinde hastada alerjik riskler azaltılarak daha güvenli bir cerrahi süreç hedeflendi. Ameliyat boyunca hasta, bilinci açık şekilde takip edilirken operasyon sorunsuz tamamlandı. Operasyon, anesteziyoloji ve reanimasyon uzmanı Dr. Muhammed Halit Tekeci ile genel cerrahi uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Osman Akdoğan ve ekiplerinin koordineli çalışmasıyla gerçekleştirildi. Uzman ekip tarafından titizlikle planlanan ve uygulanan bu girişim, Yalova'da bu alanda gerçekleştirilen ilk vaka olma özelliği taşıyor.

Ameliyat sonrası servise yatırılan hasta, tedavisinin ardından şifa ile taburcu edildi.