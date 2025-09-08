8 Eylül 2025’te İzmir’in Balçova ilçesinde bulunan Salih İşgören Polis Merkezi, silahlı bir saldırıya hedef oldu. Henüz 16 yaşındaki bir saldırganın pompalı tüfekle gerçekleştirdiği saldırıda, 1. Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir ile Polis Memuru Hasan Akın şehit düştü. Olayda Polis Memuru Ömer Amila ağır şekilde yaralanırken, Murat Dağlı ise hafif yaralı olarak kurtuldu.

Sınıf Emniyet Müdürü Muhsin Aydemir, Türk Polis Teşkilatı’nın deneyimli ve saygın isimlerinden biriydi. Uzun yıllar boyunca emniyet teşkilatında çeşitli kademelerde görev yapan Aydemir, özellikle Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Koordinasyon Şube Müdürlüğü gibi kritik birimlerde önemli sorumluluklar üstlenmişti. Mesleki hayatı boyunca gösterdiği özveri ve kahramanlıkla tanınan Aydemir, teşkilat içinde sevilen ve saygı duyulan bir isim olarak biliniyordu.

Aydemir'in Bursa İnegöllü olduğu açıklandı.