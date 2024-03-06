Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi yönetimini ziyaret eden Özesen, gençlere yönelik yapacağı özel projelerini açıkladı.

Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Orhan Tanhan ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret eden Cuma Mahallesi Muhtar adayı Hasan Lütfü Özesen, Kooperatif yönetimiyle istişarelerde bulundu. Kendisine destek isteyen Özesen, projelerinden bahsetti. Cuma mahallesi gençlerine yönelik mahalle kulübü kuracağını söyleyen Özesen, "Kulübümüzde spor etkinliklerini yanı sıra folklor, ritim kursları düzenleyeceğiz. Mahallesimizdeki gençleri hem kötü alışkanlıklardan uzak tutacağız hem de bu kulüple gençlerimizi sosyal ve kültürel anlamda farklı şeyler yapmasına zemin hazırlayacağız" dedi.

Kaynak: Haber merkezi