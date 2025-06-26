Geçtiğimiz ay Sani Konukoğlu konferans salonunda düzenlenen kongreyle göreve seçilen İnegöl Muhtar Derneği Dayanışma Derneği yönetimi, ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımını yaptı.
Alınan kararla;
Başkanlığa Oktay Garip,
Dernek Sekreterliğine Tunay Uğur
Siyasi İşler ve Resmi Kurumlar Başkan Yardımcılığına Nedim Sevim,
Kırsal Mahallerden sorumlu Başkan Yardımcılığına Fahri Ünlü, Eyüp Arslan,
Basın Sözcülüğüne Ayşe Aker, Sadri İlçin,
Muasip Gökhan Efe, Mesut Öksüzoğlu,
Yönetim Kurulu üyeliğine Mustafa Bektaş, İlhami Uysal, Hayat Nuri Aslan.
Kaynak: Haber merkezi