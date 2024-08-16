Saadet Partisi Kırsal Mahalleler Komisyonu tarafından, kırsal mahalle ziyaretlerine başlandı. Muhtar ve vatandaşlarla hasbihal eden Saadet Partili heyet, talep ve önerileri dinliyor.

Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı tüm birimleriyle aktif saha çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında teşekkür ziyaretleri başlatan Saadet Partisi; yönetim kadrosu, belediye başkan adayı ve belediye meclis üyeleriyle çok sayıda ziyaret gerçekleştirmişti.

Vatandaşların sorun ve önerilerini dinleyip sesi olabilmek adına Kırsal Mahalleler Komisyonu tarafından yeni ziyaretler başlatıldı. Fındıklı, Güzelyurt ve Hamitabat Mahalleleri ziyaret edilerek muhtar ve vatandaşlarla hasbihal edildi.

Ziyaretler sonrasında açıklama yapan Saadet Partisi İnegöl İlçe Başkan Yardımcısı ve Kırsal Mahalleler Komisyonu Başkanı Fahrettin Bayraktar şu ifadeleri kullandı;

VATANDAŞLARIMIZIN SORUN VE ÖNERİLERİNİ DİNLİYORUZ

“Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak vatandaşla temasımızı 7/24 her alanda sürdürüyoruz. İlçe Başkanımız Ahmet Yıldız’ın vermiş olduğu hedef doğrultusunda Fındıklı, Güzelyurt ve Hamitabat mahallelerimizi ziyaret ettik. Bizleri en güzel şekilde karşılayan Muhtarlarımız Selahattin Aydın, Selim Altın ve Abdurrahman Çetin ile mahalle sakinlerimize teşekkürlerimizi iletiyoruz. Vatandaşlarımızla çeşitli organizasyonlarımız aracılığıyla dönem dönem İlçe başkanımız, yönetimimiz ve meclis üyesi arkadaşlarımızın da katılımıyla bir araya geliyoruz. Ziyaretlerimizin temel amacı vatandaşlarımızla hasbihal etmek, onların sorun ve taleplerini dinlemek. Bizlere iletilen sorunları gerek belediye meclis üyelerimiz aracılığıyla gerek gündeme getirerek çözüme kavuşturulması için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Yani sorunlara karşı, yapıcı muhalefet anlayışımızla yetkilileri harekete geçiriyoruz. Saadet Partisi İnegöl İlçe Teşkilatı olarak her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz ve kırsal mahalle ziyaretlerimizi sürdüreceğiz.”