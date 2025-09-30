Kocaeli’de aşırı yağışlarda su baskınlarını önlemek için mazgal, menfez ve yağmur suyu hatlarında kapsamlı temizlik çalışmaları yürütülüyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Yol Bakım Timi, A Takımı, Park ve Bahçeler Dairesi ile İSU ekiplerinin ortak çalışmalarıyla cadde ve sokaklardaki V kanalları, mazgal ve menfezlerde biriken atıklar temizleniyor. Çöp, yaprak, kuru dal, toprak gibi su geçişini engelleyen materyaller çıkarılarak tıkanıklıklar gideriliyor.

Temizlik sırasında mazgal ve menfezlerde biriken atıklar ile yağmur suyu, motopomp ve vidanjör yardımıyla vakumlanarak tahliye ediliyor. Bu sayede yolların güvenliği artırılırken yağmur suyu drenaj sistemlerinin kesintisiz çalışması sağlanıyor.

Yetkililer, kent genelinde yoğun yağışlara rağmen şu ana kadar ciddi bir sorun yaşanmadığını belirterek, temizlik çalışmalarının düzenli şekilde devam edeceğini vurguladı.