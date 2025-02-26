Hükümetin yeni yargı paketinde ceza infaz sistemine yönelik değişiklikler yapılıyor. Bu düzenleme kapsamında, mükerrer suçlardan cezaevinde bulunanlara iyi hâl indirimi ve şartlı tahliye imkânı getiriliyor.

Mevcut mevzuatta, basit suçlar olarak kabul edilen ve "Mükerrer suç" olarak tanımlanan suçları işleyen kişiler, ceza indirimi uygulanmaksızın aldıkları cezanın tamamını cezaevinde çekmek zorundaydı.

Ancak Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, yeni düzenlemenin amacı suçluların rehabilitasyonu ve topluma kazandırılması. AK Parti kaynakları, tüm suçlarda ceza infazında indirim yapılırken sadece mükerrer suçlar için ayrı bir düzenleme olmasının adaletsiz bir sonuç doğurduğunu belirtiyor. Mükerrer suçlardan hapse girenlerin iyi hâlleri olsa bile indirim alamadıkları, hiçbir teşvik bulamadıkları için cezaevinde daha fazla sorun yaşadıkları ifade ediliyor.

'İyi halin teşvik edilmesi gerekiyor'

Adalet Bakanlığı kaynakları da cezaevlerinde iyi hâlin teşvik edilmesi gerektiğini belirterek, "Cezalarının 4/4’ünü cezaevinde tamamlamak yerine dörtte üçünü hapiste, kalanı dışarıda infaz olmalı. Cezaevlerinde cezasını çekerken iyi hâlli olursa dörtte üçünü çekip, gerisini şartlı salıverme olarak dışarıda geçirebilir” dedi.

MHP'nin de düzenlemeye destek verdiği belirtilirken, AK Parti kaynakları, bu konuda muhalefet partileriyle de görüşmeler yapılarak düzenlemenin ortak bir önergeyle gündeme getirileceğini ifade etti.

Mahkumlar cezanın dörtte üçünü hapiste geçirecek

Yeni düzenleme hayata geçerse art arda suç işleyip cezaevine girenler ‘iyi hâlli olmaları şartıyla’ aldıkları cezanın tamamını değil, dörtte üçünü cezaevinde, kalanını dışarda infaz edebilecekler. Örneğin, mükerrer suç nedeniyle cezaevine giren biri 10 yıl ceza almışsa, bu kişi cezasının 7,5 yılı cezaevinde, kalan 2,5 yılını ise dışarıda infaz edebilecek. CMK’da basit yargılama usulleri adli para cezası veya üst sınırı iki yıl veya daha az süreli hapis cezasını gerektiren suçlar için uygulanıyor.

Bu kapsama giren suçlar arasında basit yaralama, hakaret ve tehdit gibi suçlar bulunuyor. Mükerrer suç nedeniyle cezaevinde bulunanların tamamının bu düzenlemeden yararlanması söz konusu olmayacak.

Şartlı salıverilme süresi geldiğinde hükümlünün tutum ve davranışları değerlendirilecek ve olumlu ise hükümlü şartlı salıverilmeden faydalanabilecek, aksi hâlde hapis cezasının infazına devam edilecek. Bu durumdaki hükümlülerin, cezaevi kurallarına uyup uymadığı, yükümlülüklerini eksiksiz yerine getirip getirmediği, uygulanan iyileştirme programlarına göre toplumla bütünleşmeye hazır olup olmadığı, tekrar suç işleme ve mağdura veya başkalarına zarar verme riskinin düşük olup olmadığı hususlarında idare ve gözlem kurulu tarafından değerlendirmeye tabi tutulacak. Ayrıca, işlediği suçtan dolayı duyduğu pişmanlığı da dikkate alınacak.