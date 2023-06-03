Bursa’da Şehir Hastanesinin faaliyete başlamasının ardından boşaltılan ve birkaç gün önce yıkım işlemine başlanan Muradiye Devlet Hastanesinin ek binaları, en kısa zamanda ihtişamıyla Memleket Hastanesi olarak yeniden inşa edilerek Bursalılara hizmet verecek. 1862 yılında yapılan ana bina ise yıkılmayacak. Tarihi bina restore edilip güçlendirilerek aslına uygun faaliyete devam edecek.

Muradiye Devlet Hastanesi olarak hizmet veren Memleket Hastanesi, kentin sağlık hizmetini karşılamak için Padişah Abdülaziz döneminde atanan Vali Ahmet Vefik Paşa tarafından 1862 yılından yaptırıldı. O günden bugüne kadar birçok ek hizmet binası ile Bursalılara hizmet veren hastane, Bursa Şehir Hastanesine taşınmasıyla boşaltıldı. Kent merkezindeki hastanenin kapanmaması için bir çok kez vatandaşlar girişimde bulunurken, deprem yönetmeliğine uygun olmayan, hizmet alanlarıyla yetersiz kalan ek binalar için gereken izinlerin alımıyla yıkımına başlandı.

İlk olarak; ‘T’ şeklindeki Memleket Hastanesi için ise gereken restorasyon projeleri tamamlandı. Ek binaların yıkımının ardından kısa sürede yapımına başlanacak hastane, 34 bin metrekare hizmet alanıyla Bursalıları ağırlayacak. Memleket Hastanesi yanında bulunan Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi de Acemler’deki Ali Osman Sönmez Hastanesine taşınacak. Burası da yenileme çalışmalarının ardından Bursa Devlet Hastanesine bağlı olarak hizmet verecek.

Tophane’deki Memleket Hastanesinin Bursa Şehir Hastanesinin açılmasıyla boşaltıldığını hatırlatan Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Fevzi Yavuzyılmaz, "Uzun süredir hizmet dışıydı. Hizmete alabilmemiz için bazı şeyleri yapmamız gerekiyordu. Depremsellik anlamında eksikleri vardı. Günümüzün fiziki şartlarına çok uygun değildi. Bu anlamda, tescilli ve tarihi bir bina olduğu için yıkıp yeniden yapımı da kolay değildi. Bu noktada gereken izinleri ve projelerini hazırlattık. Anıtlar Kurulu ile istişareli bir şekilde uzun bir proje dönemi oldu. Artık yapım sürecine geçtik. İhalelerini tamamladık. Yakın zamanda başlanacak yapım öncesinde, oradaki sonradan eklenti olan ve etrafında tarihi dokuya ait olmayan her şeyi kaldırmamız gerekiyordu. Yıkım ihalesini de tamamladık. Firma yıkımla ilgili gerekli çalışmayı başlattı. 1 aylık bir sürede yıkımının tamamlanmasını bekliyoruz. Çünkü bina içerisindeki kullanılabilir veya geri dönüşüm malzemelerinin toplanması gerekiyor. Onların tekrar ekonomiye kazandırılması için bu çalışmayı yapıyorlar. Kapı, pencere, metal gibi ürünler sökülüp alınacak" dedi.

Memleket Hastanesi’nin ‘T’ şeklinde olan binasının eski ihtişamı ve tarihi dokusuna uygun görüntüsüne kavuşacağını belirten Fevzi Yavuzyılmaz, "Acil gibi, üst taraftaki ameliyathane bölümü ve poliklinikler gibi eski hastane haricinde bütün alanlar yıkılacak. Bu işlemler yapılarken, günümüze uygun şekilde de nitelikli oda diye tabir ettiğimiz lavabosu ve banyosu içerisinde olan nitelikli hasta odaları bulunacak. Bu biraz zaman alacak bir iştir. Ana bina yıkılmayacak, güçlendirilecek ve tarihine uygun hizmet verecektir. Bursa Devlet Hastanesi’ni günümüz şartlarına uygun olarak vatandaşımızın hizmetine sunmayı hedefliyoruz. 300 yatak civarı düşünüyoruz. Projesi ile 1 yıldır uğraşıyoruz" diye konuştu.