Sultanbeyli’de vatandaşlara seslenen İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, "Bizi hiç kimse polemik yaparken göremeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılış yaparken bulacak" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan Adayı Murat Kurum, Sultanbeyli Meydanı’nda miting düzenledi. Mitinge AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve çok sayıda vatandaş katıldı. Kurum’a konuşması sırasında vatandaşlar alkışlar ve sloganlarla destek verdi. Mitingde ilgiyle karşılanan Kurum, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na seslenerek, "Bu meydan ‘Reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik’ diyor” dedi. Mevcut İBB yönetiminin Fatih’in emaneti İstanbul’a bir çivi dahi çakmadığını söyleyen Kurum, “Senin işin boş laf, benim işim hizmet. Senin işin dedikodu, benim işim eser. 31 Mart’ta sosyal medya belediyeciliği bitecek, gerçek belediyecilik gelecek” dedi.

1 Nisan’dan itibaren Sultanbeyli için dev yatırımları hızla başlatacaklarını sözlerine ekleyen Kurum, gençlerin ihtiyaçlarını karşılayacak projelerini anlattı. Tüm branşların olduğu devasa bir spor merkezini hizmete alacaklarını belirten Kurum, “Futbol sahamız ve spor salonumuzu gençlerimizin hizmetine sunacağız. Mecidiye Mahallemizdeki mesire alanımızı da gençlik merkezine dönüştürecek, sizlerin tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağız. Bununla beraber Sultanbeyli’mize yeni bir kültür merkezi ve nikah salonu kazandıracağız. Tam 57 gündür İstanbul’umuzun her yerinde hemşehrilerimizle kucaklaşıyoruz. Ben, İstanbul’umuzda şunu net bir şekilde görüyorum. İstanbul’da dalga dalga büyüyen bir değişim iradesi var. İstanbul artık kararını vermiştir. Sultanbeyli çoktan kararını vermiştir. 31 Mart’ta ne olacağını görmek isteyen, işte gelsin bu meydana baksın. İstanbul’un yeniden şahlanışını görsün. Bu meydan bize 31 Mart zaferimizin provasını gösteriyor. Bu meydan ‘Reklam belediyeciliği değil, gerçek belediyecilik’ diyor. Bu meydan ‘Yeniden İstanbul’ diyor. Bu meydan ‘Sadece İstanbul’ diyor. Bizi arayanlar milletin yuvalarını yaparken bulacak. Bizi arayanlar yerin üstünde dönüşüm, yerin altında metro şantiyelerinde bulacak. Bizi arayanlar İstanbul’un 39 ilçesinde millet bahçeleri yaparken bulacak. Bizi hiç kimse polemik yaparken göremeyecek. Bizi arayanlar temel atarken, açılış yaparken bulacak. Gençlerimiz için yeni ofisler, yeni iş yerleri kurarken bulacak. Bizi arayanlar başımızdaki baretimizle, ayağımızdaki çizmemizle, sırtımızdaki montumuzla İstanbul’umuz için koşarken bulacak. Biz hiçbir zaman kirli pazarlıkların, iftiraların, dedikoduların tarafında olmayacağız. Biz hep millet için yapan, millet için üreten tarafta olacağız. Biz hiçbir zaman sözünü yiyenlerin tarafında olmayacağız. Biz hep sözünü tutanların tarafında olacağız. Dün nasıl 81 ilimize ve İstanbul’umuza hizmet ettiysek; 1 Nisan’dan sonra da bu şehre canla başla hizmet etmeye devam edeceğiz" dedi.

“Sultanbeyli’miz için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız”

İstanbul’da 5 yılda 20 yıllık eser üreteceklerini söyleyen Murat Kurum, “Sizi CHP’nin insafına, CHP’nin yalanlarına, algılarına, beceriksizliğine asla ve asla teslim etmeyeceğiz. 1 Nisan’dan itibaren Sultanbeyli’miz için dev yatırımlarımızı hızlıca başlatacağız. Sultanbeyli’mizde artık hiç kimse deprem korkusuyla yaşamayacak. Vatandaşlarımızın güvenli binalarda yaşaması için ilçemizin tamamında kentsel dönüşümü yaygınlaştıracağız" dedi.

“Yeni bağlantı yolları ve kavşaklarla Sultanbeyli’mizde trafik çilesini bitireceğiz”

Ulaşım sorununu çözmek için metro yatırımlarını harekete geçireceklerini sözlerine ekleyen Kurum, “Sultanbeyli-Kurtköy-Sabiha Gökçen ile Sultanbeyli Devlet Hastanesi-Yenidoğan hattımızı yapacağız. Ve yine Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli Metro hattımızı hızlıca yapacağız. Aydos Tüneli, yeni bağlantı yolları ve kavşaklarla Sultanbeyli’mizde trafik çilesini bitireceğiz. Sancaktepe-Sultanbeyli-Kurtköy Orman Yolu Projemizi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Devasa bir spor merkezi yapacağız”

Gençlere yönelik projelerine de değinen Murat Kurum, “İlk ofisiniz Murat abinizden olacak. Sizlere Sultanbeyli’de paylaşımlı ofisler yapacağız. Belediyemizden size maddi destekler vereceğiz. Sultanbeyli’mizde sizlere artık tüm branşların olduğu devasa bir spor merkezi yapacağız. Yine futbol sahamız ve spor salonumuzu gençlerimizin, sizlerin hizmetine sunacağız. Mecidiye Mahallemizdeki mesire alanımızı da gençlik merkezine dönüştürecek, sizlerin tüm ihtiyaçlarını tamamen karşılayacağız. Bununla beraber Sultanbeyli’mize yeni bir kültür merkezi ve nikah salonu kazandıracağız” dedi.

Mevcut yönetimin bir otobüsü bile çalıştıramadığını belirten Kurum, “Metro duraklarını su basıyor, otobüsler yolda kalıyor, yanıyor. Şimdi otobüs de yok. Yürüyen merdivenleri, metrobüs duraklarını çalışır hale getireceğiz. Bir otobüsü koyamayan bir anlayış, iki konsere 550 milyon TL harcayacağına gel vatandaşın sorunlarını çöz. Biz 31 Mart’ta onlara gereken cevabı sandıkta vereceğiz” sözleriyle konuşmasını tamamladı.