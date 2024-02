Karadenizli kadınlarla bir araya gelen Cumhur İttifakı’nın İBB Başkan adayı Murat Kurum, "İstanbul’unda çocuklar mutlu olacak. Okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bir bardağın yarısını doldurmayacak şekilde süt olmayacak. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP’li mevcut yönetim için, İstanbul’da artık yol bitmiştir. Son noktayı azizi milletimiz koyacaktır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum Güngören’de düzenlenen “Türkiye Yüzyılında Söz Kadınlarda” programında Karadenizli kadınlarla bir araya geldi. Programda Murat Kurum’u AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AK Parti İstanbul İl Kadın Kolları Başkanı Saliha Demirer, Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, AK Parti Güngören İlçe Başkanı Devran Yalçınkaya, AK Parti Güngören İlçe Kadın Kolları Başkanı Şenel Savcı ve beraberindeki heyet karşıladı. Program protokol konuşmalarıyla başladı. Programda ilgiyle karşılanan Kurum, vatandaşlarla sohbet edip hatıra fotoğrafı çektirdi. Program sonunda ise Murat Kurum protokol ile sahneye çıkarak salondakileri selamladı.

“Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir”

Programda konuşan İBB Başkan Adayı Kurum, “Karadenizli ablalarımızı, annelerimizi, gençlerimizi çok seviyoruz. Görev aldığımız süre boyunca Karadeniz’imizin iyi gününde kötü gününde hep yanında olduk. Bir yandan Trabzon’da Çömlekçi Çarşısı’nı yaparken, diğer yandan Rize’de, Artvin’de, Bartın’da, Kastamonu’da, Bozkurt’ta yaşanan seller sonrasında Karadenizli kardeşlerimiz için yeni yüzlerce yuva yaptık. Bir taraftan Ayderimiz’de doğal koruma seferberliğiyle yaylamızı tüm kirlilikten arındırdık. Diğer taraftan Uzungöl’ümüzde gölümüzü ve çevresini temizlemek için Karadeniz sevdalılarıyla çok özel bir çevre koruma projesine imza attık. Biz Karadenizlileri çok seviyoruz. Karadenizliler bu cennet vatanın çimentosudur, gücüdür, azmidir” dedi.

“Kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış”

Mevcut İBB yönetiminin İstanbul’un sorunlarıyla ilgilenmediğini belirten Murat Kurum, “Güngörenliler şunu bilsinler ki bu şehirde nasıl dönüşümde kararlı durduysak, Güngören Tozkoparan’da dönüşümü başlattıysak, Mevcut CHP’li İBB yönetiminin Tozkoparan’da yıktığı İSKİ binasını, Fizik Tedavi Merkezimizi, Tıp merkezimizi, durdurulan ve oradaki trafiğin sebebi olan meydan projelerimizi biz yapacağız. Güngören’de yıkılan ne varsa biz sizlerle birlikte ayağa kaldıracağız. 1 Nisan gününden itibaren, kimsenin Güngören’i cezalandırmasına müsaade etmeyeceğiz. Güngören’in tüm sorunlarını belediye başkanımızla, teşkilatımızla, Güngören’in siz değerli kadınlarıyla birlikte çözeceğiz. Mevcut CHP’li İBB Yönetimi, Sadece Güngören’in değil, İstanbul’un hiçbir sorununu gündemine almıyorlar. Yolun sonunu gördükleri için de çaresizlik duygusuyla İstanbul’un dışındaki onlarca gündem arasında oradan oraya savruluyorlar. 5 yıldır yaptıkları gibi yeni bir İstanbul gündemini perdeleme çalışması daha yapıyorlar. Ama unutuyorlar ki kardan adamın saltanatı, güneş doğuncaya kadarmış. CHP’li mevcut yönetim için, İstanbul’da artık yol bitmiştir. Son noktayı azizi milletimiz koyacaktır. 31 Mart’ta en yüksek takdirle, vatandaşımız AK belediyeciliği, gerçek belediyeciliği yeniden destekleyecek ve bu ihmalkarlık dönemi son bulacaktır” şeklinde konuştu.

“İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza İBB’den 100 bin lira, işini geliştir hibe veriyoruz diyeceğiz”

Kadınlara yönelik desteklerinden ve bütün engellere rağmen Güngören’e yapılan Millet Bahçesi’nden bahseden Kurum sözlerini şöyle sürdürdü: “Biz İstanbul’da en çok da kadınlarımızın güçlenmesini istiyoruz. Sizi kariyeriniz ve kendi iş alanlarınızda sonuna kadar desteklemek için azimliyiz, kararlıyız. Sizler hangi sektörde iş yapmak isterseniz, biz tam o karar noktasında hemen yanınızda olacağız. İlk işini kuran 100 bin girişimci kadınımıza İBB’den 100 bin lira, işini geliştir hibe veriyoruz diyeceğiz. Gözün arkada kalmasın büyükşehir burada diyeceğiz. Biz başta kadın emeklilerimiz olmak üzere, tüm büyüklerimizin şimdiye kadar zor anlarında nasıl yanında olduysak şimdide hep yanlarında olacağız. Bunun için de ihtiyaç sahibi emekli kardeşlerimiz için her ay, İstanbul kartlarına 2.500 TL destek ödemesi yapacağız. Bugün İstanbul’da çalışan her bir kadınımız, yılda tam 288 saati trafikte heba ediyor. Trafik çilesi her bir kardeşimizin ömründen tam 3 buçuk yıl çalıyor. Eşiniz, çocuğunuz işten, okuldan çıkıyor ama ne zaman eve dönecek belli değil. Trafik çilesini, yeni metrolarla, tünellerle, otopark sistemleriyle ve daha birçok ulaşım atılımıyla süratle çözeceğiz. Sizlere rahat bir nefes aldıracağız. Biz bunu bakanlığımız döneminde burada yaptık. Güngören’in en güzel yerinde millet bahçemizi yaptık. Tozkoparan’da türlü türlü engellemeler koydular. Kentsel Dönüşüm siyaset üstüdür, biz burada siyaset yapmayacağız dediler. Bir de baktık ki kentsel dönüşümdeki kardeşlerimizin aklını çelmek için hepsi oraya üşüştü. Biz de milletimizle el ele verip Güngören’in ne ihtiyacı varsa belediye ve ilçe başkanıyla birlikte el ele verip Güngören’in sorunlarını çözdük”.

“Bizim vereceğimiz beslenme desteği bardağın yarısını doldurmayacak şekilde süt olmayacak”

Ev alacaklara sunulan imkanlar ve okullar ile ilkokul öğrencilerine verilen desteklerden bahseden Kurum, “Bugün 39 ilçemizdeki tüm annelerimiz 1 buçuk milyon risk altındaki evde endişe içinde yaşıyor. 600 bin evin bugünden tezi yok acilen dönüştürülmesi gerekiyor. İstanbul’un en riskli yerlerinden başlayarak bir seferberlik başlatacağız. 5 yılda 39 ilçemizde komşuluk ilişkilerini odağına aldığımız tam 650 bin yeni yuvayı inşa edeceğiz. Orada da biz yanınızda olacağız. Sizin korkularınızı gidermek için yarısı büyükşehirden diyeceğiz, 700 bin TL hibe desteği vereceğiz. İlave olarak 700 bin lira kredi desteği, 100 bin lira da taşınma yardımı vereceğiz. 18 ayda da evlerinizi size teslim edeceğiz. Sonra da evinize çaya geleceğiz, sohbete geleceğiz. Okullarımızın temizlik ve güvenlik görevlisi ile ilgili tüm taleplerini karşılayacağız. İstisnasız tüm okullarımızda güvenlik ve temizliği en üst seviyede yerine getireceğiz. Benden size 3 müjde daha. Çocukların İstanbul’unda çocuklar mutlu olacak. Okul çağındaki çocuklarımız için tüm okullarımıza beslenme desteği vereceğiz. Bizim vereceğimiz beslenme desteği bir bardağın yarısını doldurmayacak şekilde süt olmayacak. İlköğretim öğrencilerimize ulaşımı tamamen ücretsiz yapacağız. Aile Kart’la 0-4 yaş arası çocuğu olan annelere verilen ücretsiz ulaşım hakkını değiştireceğiz. Artık hem yaşı 0-6’ya çıkaracağız, hem de eşlerinize de çocuklarınızla ücretsiz seyahat hakkı vereceğiz” ifadelerine yer verdi.