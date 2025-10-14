İnegöl'e bağlı kırsal mahallede mahalle sakinleri köy tavuklarını bir bir götüren tilkinin peşine düştü. Avcı köpekler ve köylülere ait olan köpekler tavukların olduğu bölgelere salındı. Ancak tilki günler süren uğraşlara rağmen yakalanamadı. Bu arada gezgin olan köy tavuklarının tilkinin kurbanı olmaya da devam ettiği öğrenildi.

Mahalle Muhtarı Murat Balcıelmas ise tilkinin kümes hayvanları için tehlike oluşturmaya devam ettiğini söyleyerek, "Doğanın dengesi açısından tilkiler elbette ki çok önemli. Ancak kümes hayvanlarımız içinde oldukça tehlikeli. Şimdilik köpeklerimizle bölgeye gelmemesi için bir önlem aldık. Umarım bir daha yerleşim alanlarımıza gelmez" diye konuştu.

Kaynak: Aleyna Yağmur Akdağ