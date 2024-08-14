Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin geri dönüşüm projesi Çevreci Komşu Kart’la ilçe sakinleri temmuz ayında aile ekonomilerine 136 bin 114 liralık katkı sağladı.ANTALYA (İGFA) - Muratpaşa Belediyesi’nin cam, kağıt, plastik ve metalden oluşan atıkların kayıpsız geri dönüşümünü sağlayarak hem ekonomiyi hem de doğanın korunmasını destekleyen projesi Çevreci Komşu Kart’a talep gün geçtikçe artıyor.

Ekonomik zorlukların arttığı günümüzde küçük tasarruflarla hane gelirine katkı yapmak isteyen 111 aile daha sisteme dahil oldu. Projenin başladığı 2016 yılından bu yana 17 bin 302 kişinin aktif olarak kullandığı kart sayesinde toplanan 23 milyon 997 bin 591 kilogram atık karşılığında 11 milyon 101 bin 616 liralık gelir elde edildi.

Aynı zamanda doğayı da koruyan Çevreci Komşu Kart ile 8 yılda, 76 milyon 956 bin 267 litre su, 121 milyon 750 bin 533 kilowat enerji tasarrufu sağlandı. Karbondioksit salınımı 692 bin 631 kilogram azaltılırken, kesilmekten kurtulan 174 bin 434 ağaç, 43 milyon 608 bin 551 kişiye oksijen oldu.

Özellikle yaz aylarında bölgemizde yaşanan orman yangınları ciddi bir tehdit oluştururken, Çevreci Komşu Kart ile 926 bin 682 metrekare orman alanı korundu.

ÇEVRECİ KOMŞU KART NEDİR?

Projeyle kaynağında yani evlerde ayrıştırılan atıklar, Çevreci Komşu Kart ekiplerince belli bir ücret karşılığında satın alınıyor. Çevreci Komşu Kart, para kart özelliğiyle Türkiye’nin her yerinde alışverişte, online ödemelerde kullanabilirken biriken bakiye tüm bankamatiklerden nakit olarak da çekilebiliyor.