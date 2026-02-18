

Dernek binasında düzenlenen ve yönetim kurulu üyelerinin de katıldığı basın toplantısında açıklama yapan Başkan Turgay Demir, “Öncelikle önümüzdeki hafta idrak etmeye başlayacağımız Ramazan-ı Şerif’in ülkemiz ve tüm İslam âlemi için hayırlar getirmesini temenni ediyoruz. Ramazan-ı Şerifiniz mübarek olsun. İHH İnsani Yardım Vakfı İnegöl Temsilciliği olarak 34 yıllık tecrübemizle bu Ramazan Ayında da “RAMAZAN KARDEŞLİĞE ÇAĞRI” sloganı ile yola koyuluyoruz. İlçemiz başta olmak üzere, dünyanın farklı ülke ve bölgelerinde savaş, ekonomik kriz, doğal afetler ve farklı sebeplerle muhtaç duruma düşenlere el uzatmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Bu çalışmalarımızı sizlerle de paylaşarak, iyiliğin yaygınlaşmasını temenni ediyoruz. İHH İnegöl olarak, bu yıl “RAMAZAN KARDEŞLİĞE ÇAĞRI” sloganı ile yola koyuluyoruz. Bu vesile ile öncelikle ilçemizde kapısı çalınmayan, hali hatırı sorulmayan ihtiyaç sahibi kalmasın düsturu ile ilçemizdeki gönüllülerimiz ile birlikte kumanya paketimizi ihtiyaç sahiplerine ulaştıracağız. Dağıtımlarımızı, inşallah, Ramazan öncesinde tamamlayarak ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin Ramazan’a umutla girmesini arzu ediyoruz. Bununla birlikte yine ilçemizde, yardım başvurusunu alarak sistemimize kaydettiğimiz dezavantajlı ailelerimiz ve çocuklarımıza yönelik sosyal destek sağlayacak, vakfımıza bağışlanan zekât ve fitreleri kendilerine ulaştıracak ve Ramazan ayının bereketini hanelerinde yaşatacağız” diye konuştu.

Başkan Demir açıklamasını şöyle sürdürdü;

15 RAMAZAN DÜNYA YETİMLER GÜNÜ

“İlçemiz başta olmak üzere dünyanın tüm beldelerinde baba ya da annesini, ya da her ikisini birden kaybetmiş yüz milyonu aşkın yetim çocuğumuz var. Onların yüzlerini de bu Ramazan Ayında yeniden güldürmek için 15 Ramazan Dünya Yetimler gününde İlçemizin farklı bölgelerinde yetim çocuklarımızı aileleri ile birlikte iftar sofralarında ağırlayacak, onların gönüllerince eğlenecekleri programlar tertip edecek ve çeşitli hediyelerle yüzlerini güldüreceğiz. Yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklarımıza bayramlık giyim kartı verip dilediklerini almalarını sağlayacağız. Ramazan Ayı artık kış mevsiminin içine doğru ilerliyor. İş yerlerinden çıkış saatlerinde tatlı bir telaş başlayacak ve trafik yoğunluğu yaşanacak. İHH İnegöl olarak İnegöl merkezinde “İftara 5 Kala” sloganı ile trafikte iftara yetişmeyen hemşerilerimize iftariyelik ikramında bulunacağız. Bu çalışmamızı semt pazarlarımız, görevleri başındaki emniyet güçlerimiz, hastanelerdeki sağlık çalışanlarımızı da ulaşacak şekilde yaygınlaştıracağız. Böylece çeşitli vesilelerle iftar vaktinde evlerinde bulunamayacak hemşerilerimizle iftar sevincini yaşayacağız. Kadın erkek yüzlerce gönüllümüz ile birlikte gerçekleştireceğimiz bu projenin dayanışma, paylaşma, merhamet gibi erdemlerin yeniden hatırlanmasına, ilçemizin tüm sokaklarında huzurun yaygınlaşmasına katkı sağlayacağına gönülden inanıyoruz. İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bizler, 34 yıldır olduğu üzere dünyanın neresinde bir mazlum, ihtiyaç sahibi varsa onlara ulaşarak iyiliği yeryüzüne yayma gayretinde olduk. Bu Ramazan Ayında da Gazze ve Sudan gibi soykırım ve savaş bölgeleri başta olmak üzere 66 farklı ülkede çalışmalarımızı yürüteceğiz. Özellikle 2 yılı aşkın sürece dünyanın gözü önünde soykırıma uğrayan Gazze halkı ve Lübnan, Mısır ve Suriye’ye sığınan Filistinli kardeşlerimiz için özel bir çalışma yürüteceğiz. Gazze Şeridinde her gün on binlerce Gazzeli’ye iftar ve sahur desteği vereceğiz. Suriye’nin Yermük Bölgesinde yaşayan Filistinli mülteciler için bin kişilik iftar sofrası kuracağız. İç savaşın kıskacında on binlerce insanın yaşamını yitirdiği, yüz binlercesinin yerinden edildiği Sudan ise bir başka durağımız olacak Ramazan Ayında. Sudan’da gerek kumanya gerekse acil yardım malzemesi dağıtımlarımızla mazlum Sudan halkının yanında olacağız. Gazze ve Sudan özelinde vakfımıza yapılan ayni bağışları Mersin Limanından sevk edilecek şekilde bölgedeki depomuzda muhafaza ederek peyderpey sevkini gerçekleştireceğiz. Bu yıl Sudan, Suriye, Arakan, Afganistan, Togo ve Gürcistan’daki Ramazan çalışmalarımıza yönetim kurulu üyelerimiz başta olmak üzere, teşkilat mensuplarımız ve gönüllülerimizden oluşan ekipler katılacak ve İnegöllü hayırsever hemşerilerimizin dağıtımlarına bizzat eşlik edeceğiz. Ramazan Ayında hedefimiz şehrimiz, ülkemiz ve dünyanın 66 farklı ülkesinde ihtiyaç sahiplerine ulaşmaktır. İnşallah bu Ramazan İnegöllü hayırseverlerin destekleri ile oluşturacağımız bağışları başta biz yönetim kurulu olarak; Kadın Kollarımız, Genç İHH teşkilatımız, Arama Kurtarma ekiplerimiz ile birlikte gece ve gündüz durmadan çalışarak ilçemiz ve dünyanın tüm kıtalarına ulaştıracağız. Tüm bu çalışmalarımız çerçevesinde tüm hemşerilerimizi bu Ramazan Ayında çıkacağımız bu iyilik yolculuğunda Ramazan’ın Kardeşliğe Çağrı olduğu bilinci ile beraber olmaya, çalışmalarımıza zekâtları, fitreleri, sadakaları ve ayni ve nakdi hayırları ile destek vermeye davet ediyoruz. Gelin hep beraber komşularımızdan başlayarak dünyanın 66 farklı ülkesine iyiliği, dayanışmayı, paylaşmayı, kardeşliği ve Ramazan Bereketini birlikte taşıyalım. Ramazan-ı Şerifiniz Mübarek Olsun.”

Kaynak: BÜLTEN