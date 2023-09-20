MÜSİAD Bursa Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu, dernek üyelerini ‘Binalarda Yangın Güvenliği’ konusunda bilgilendirdi. Etkinlikte hayat kurtaracak önemli bilgiler paylaşıldı.BURSA (İGFA) - Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Bursa Şubesi Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu’nun düzenlediği bilgilendirme toplantısında gündem, binalarda yangın güvenliği oldu. Dalgıç Yangın Sistemleri Firması Yangın Güvenlik Uzmanları Orhan Doğan, Mutlu Yılmaz ve Cihan Aydemir yangın önlemleri ile ilgili bilgi aktarımında bulundu.

MÜSİAD Bursa Kimya, Metal ve Maden Sektör Kurulu Başkanı Cemalettin Can, üyeleri her konuda bilgilendirmeye çalıştıklarını belirterek “Son yıllarda özellikle ülkemizdeki orman yangınları nedeniyle canımız çok yandı. Bunun yanında bazı sanayi tesislerinde de yangın vakaları ile karşılaştık. Özellikle bitişik nizam yapılarda yangın tehlikesi bir hayli yüksek. Yakın zamanda Adana ve İnegöl’deki yangınlarda bunu açıkça gördük. Çok katlı binaların yaşamımıza girmesiyle yangın tedbirlerini alma konusunda daha fazla hassasiyet göstermeliyiz. Yangına ilk anda müdahale edip söndürebilme kabiliyeti varken yanlış, geç ve yetersiz bilgi ile yapılan müdahaleler maalesef söndürmeye yetmiyor. Biz, üyelerimizi bilgilendirme toplantımızla olası yangınlara karşı önceden korumaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

ALINMASI GEREKEN TEDBİRLER DETAYLANDIRILDI

Dalgıç Yangın Sistemleri Yangın Güvenlik Uzmanı Orhan Doğan, “Birçok nedenden dolayı yangın çıkabilir. Bunun olmaması için; elektrik tesisatları eskiyse yenilenmeli, otomatik elektrik sigortası tercih edilmeli. Çocukları çakmak-kibritten uzak tutmalı, dik tutulması gereken mutfak tüplerinin contaları düzenli değiştirilmeli, havalandırma menfezleri açık tutulmalı, bacalar yılda bir kez temizlenmeli ve en az 1 adet 6 kilogramlık yangın söndürme tüpü bulundurmalı.” dedi. Yangın Güvenlik Uzmanı Mutlu Yılmaz ise “150 çalışanımız var, yangın sistemleri anlamında Bursa’nın en büyük firmalarından biriyiz. Proje, eğitim ve danışmanlık iş alanlarımız arasında yer alıyor. Bursa’nın büyük firmalarına hizmet vermeye devam ediyoruz.” şeklinde konuştu. Yangın Güvenlik Uzmanı Cihan Aydemir de “Söndürme sistemlerinin kurulumlarını yapıyor ve bu çalışmaları yaparken de projelerini, risk analizlerini, hidrolik hesaplarına kadar her detayı planlıyoruz. MÜSİAD Bursa üyelerine de ihtiyaç duydukları hizmeti vermeye her zaman hazırız.” ifadelerini kullandı.

Toplantı sonunda Cemalettin Can, konuşmacılara hediye takdim etti.