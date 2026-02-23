Olay sabah saatlerinde Kütahya ili merkezinde meydana geldi. Doğukan K.(26) ile henüz kimliği belirlenemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Kavgada henüz kimliği belirlenemeyen şahıs elindeki tabancayla Doğukan K.'ya defalarca ateş etti. Sağ bacağına isabet eden mermiyle yaralanan şahıs, aracına binerek kaçtı. Yaralı arkadaşlarının aracıyla 135 kilometre kaçarak İnegöl ilçesine kadar geldi. Bacağındaki ağrı artmaya başlayınca 112’ye haber verildi. Yaralı olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Mehmet Sevinç