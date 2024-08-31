Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Keles Yazıbaşı Köyü'nde düzenlenen siyez buğdayı alım desteği etkinliğinde çiftçilerle bir araya geldiklerini duyurdu. Bozbey, dünyanın en kaliteli siyez (Ata) tohumunun yetiştiği bu köyde, kırsal kalkınma adına çiftçilere önemli destekler sunduklarını belirtti.

Siyez buğdayı alım desteğiyle çiftçilere büyük katkılar sağladıklarını vurgulayan Bozbey, kırsal kalkınma için her alanda çiftçilerin yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti. "Yeter ki çiftçilerimiz üretsin" sloganıyla çıktıkları yolda, Bursa'nın her bölgesindeki çiftçilere bütüncül bir yaklaşımla destek sağlamayı sürdüreceklerini dile getirdi.

Ayrıca Bozbey, etkinlikte kendilerini coşkuyla karşılayan ve emekleriyle ürettikleri ürünleri paylaşan Yazıbaşı Köyü'nün kadınlarına ve dağ yöresinin üretken insanlarına teşekkür etti.