Edinilen bilgiye göre Mustafa Bozbey Burada, etkinliği kapsamında Yıldırım İlçesi Değirmenönü’nde vatandaşlar ile buluşan Mustafa Bozbey’e şok bir saldırı eylemi yapıldı.

Bir grup vatandaş henüz nedeni tespit edilemeyen bir nedenle Başkan Bozbey’in konuşma yapması esnasında harekete geçerek saldırı eyleminde bulundu.

Bir anda ortalık karışırken, ilk müdahaleyi Başkan Bozbey’in korumaları yaptı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’ bölgeden uzaklaştırırken, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri de olaya müdahale etti.

Yıldırım ilçesinde yaşanan olayla ilgili bazı vatandaşların gözaltına alındığı bilgisine ulaşıldı. Başkan Bozbey’in sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.