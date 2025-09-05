Rektörlük A Salonunda gerçekleşen seminere, akreditasyon süreci devam eden 10 meslek yüksekokulunun müdürleri, müdür yardımcıları ve ders koordinatörleri katıldı.

BUÜ Bologna Koordinatörü Prof. Dr. Nermin Bulunuz ve Koordinatörlük Personeli Uzman Nilüfer Özen tarafından hazırlanan seminerde, bilgi paketindeki genel tanıtım bölümleri hakkında detaylı açıklamalar yapıldı. Programların, Kasım 2025 itibarıyla MEDEK tarafından geçirecekleri değerlendirme süreci ile ilgili genel bilgiler verildi ve birimleri ziyaret edecek değerlendirme heyetinin, bilgi paketinde özellikle nelere dikkat edeceği de ayrıntılı olarak ele alındı.



İçerik detayları aktarıldı

Seminerde ele alınan konular arasında Bilgi Paketi & Ders Kataloğundaki ilgili kısımların nasıl doldurulacağı, program yeterliliklerinin nasıl yazılması gerektiği ve AKTS (Avrupa Kredi Transfer Sistemi) hesaplamasının incelikleri yer aldı. Ayrıca, Akademik Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ), Türkiye Akademik Yeterlilikler Çerçevesi (TAYÇ) ve Türkiye Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesi (TYYÇ) arasındaki ilişki de detaylandırıldı.

Katılımcılardan gelen sorular, Bilgi İşlem Daire Başkanlığından Öğr. Gör. Ayşenur Uzun tarafından cevaplandırıldı. Toplantı sonunda, nihai raporların 10 Ekim 2025 mesai bitimine kadar Bologna Koordinatörlüğüne gönderilmesine karar verildi. Toplantı, akreditasyon sürecindeki tüm programlara başarı dilekleriyle sona erdi.